Museo Monumento fortalece memoria histórica con cuadernillos sobre la Guerra Restauradora

Bartolo García

Santiago de los Caballeros.– El Museo Monumento a los Héroes de la Restauración presentó la serie de cuadernillos “Guerra de la Restauración” durante la Feria del Libro y la Cultura Cibao 2026, en un acto celebrado en el Pabellón de las Buenas Palabras del Gran Teatro del Cibao.

Esta publicación forma parte del programa educativo, de investigación y divulgación de la institución, alineado con la misión de los museos establecida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), enfocada en la preservación, estudio y difusión del patrimonio cultural e histórico.

La serie nace a partir de un ciclo de conferencias sobre la Guerra Restauradora que fueron difundidas a través de YouTube y posteriormente adaptadas al formato impreso, con el propósito de ampliar el acceso al conocimiento histórico y acercarlo a más públicos.

Durante la actividad fueron presentados los títulos “Raciones y ranchos: una visión alimentaria de la Guerra Restauradora”, “El Gobierno Provisorio de Santiago en la conducción de la Guerra Restauradora”, “Más malo que Buceta: vicisitudes de un brigadier español durante la Guerra Restauradora” y “Geopolíticas y armamentos en la Guerra Restauradora”.

Las investigaciones fueron desarrolladas por el historiador Edwin Espinal, miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, quien ha profundizado en distintos enfoques sobre este importante episodio de la historia nacional.

María Belissa Ramírez y Edwin Espinal.

La directora del Museo Monumento, María Belissa Ramírez, destacó que este proyecto comenzó en el año 2025 y continuará creciendo con nuevas investigaciones que permitan seguir difundiendo información valiosa sobre la Guerra Restauradora y su impacto en la construcción de la nación dominicana.

Con esta iniciativa, el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración reafirma, junto a la Dirección General de Museos, su compromiso con la investigación histórica, la educación cultural y la preservación de la memoria nacional, consolidándose como un referente para las nuevas generaciones.