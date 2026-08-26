Museo apuesta al conocimiento histórico con nueva agenda de encuentros y publicaciones

Santo Domingo. – El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) desarrollará durante los meses de agosto y septiembre una amplia programación educativa mediante conferencias, encuentros de divulgación histórica y la puesta en circulación de una nueva publicación institucional.

La programación comenzará este jueves 27 de agosto, a las 11:00 de la mañana, con la conferencia “El Combate de Tortuguero, la Invasión Penn y Venables y la Batalla de la Sabana de Puerto Real”, a cargo del vicealmirante e investigador de historia militar Edmundo Félix Pimentel.

Continuará el jueves 3 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en la Sala de Conferencias Vetilio Alfau Durán, con la conferencia “Fin de la Guerra de Abril y la Batalla de Matum”, a cargo de William Bill Wall, economista y huésped del Hotel Matum durante los acontecimientos relacionados con ese episodio de la historia contemporánea dominicana.

Uno de los momentos centrales de la programación será la puesta en circulación del libro “Conferencias del MNHG”, prevista para el miércoles 9 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en las instalaciones del museo.

La publicación constituye un aporte a la preservación y divulgación del conocimiento histórico generado en el marco de las actividades académicas desarrolladas por la institución. El acto estará encabezado por el director del Museo Nacional de Historia y Geografía, el historiador José G. Guerrero Sánchez.

La programación tendrá continuidad el jueves 17 de septiembre, con la conferencia “El secuestro de Galíndez no fue como nos lo contaron: sus verdaderos autores”, a cargo del escritor Aquiles Julián, quien abordará uno de los episodios más controversiales de la historia política dominicana del siglo XX.

Las actividades están dirigidas a estudiantes, investigadores, historiadores, docentes y público general interesado en la historia, como parte de la labor educativa y de divulgación que desarrolla el museo.

El Museo Nacional de Historia y Geografía (MNHG) está ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo. Para más información pueden acceder a su perfil de Instagram: @museohistoriaygeografiard o comunicarse al 809 687 6452.