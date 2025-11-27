Municipios dan un salto digital: Funcionarios se certifican en IA y Google Workspace para mejorar servicios públicos

Bartolo García

Monte Plata, R.D.– La transformación digital comienza a sentirse en las administraciones municipales con la graduación de funcionarios públicos capacitados en herramientas de Inteligencia Artificial y Google Workspace, como parte del programa “Introducción a la Transformación Digital en la Gestión Pública”, desarrollado por la Fundación Inmotion Academy.

La iniciativa, concebida como un plan piloto de 14 semanas, busca modernizar los procesos internos de las alcaldías y promover una gestión más eficiente, transparente y ajustada a los nuevos tiempos que demanda la ciudadanía.

El objetivo central del proyecto es fortalecer las competencias digitales de los servidores municipales, incorporando herramientas colaborativas y automatizadas que permitan optimizar recursos, mejorar la atención al usuario y reducir costos operativos.

La ceremonia de clausura se llevó a cabo en la Sala Capitular Gregorio Almonte “Papalín” del Ayuntamiento de Monte Plata, donde autoridades, facilitadores y participantes celebraron los logros alcanzados.

La mesa de honor estuvo compuesta por el alcalde Héctor Rafael Figari Moreno; la CEO de Inmotion, Aida Ofelia Taveras de Kim; y la directora ejecutiva de la Fundación Inmotion Academy, Diana Rincón, quienes valoraron el compromiso de los graduados.

El programa abarcó ocho módulos formativos con componentes teóricos y prácticos sobre cultura digital, gestión documental en la nube, trabajo colaborativo avanzado, automatización sin código con AppSheet e integración de IA generativa mediante Gemini para tareas institucionales clave.

Los participantes fueron reconocidos tras cumplir con éxito el exigente plan académico, lo que los posiciona como agentes de cambio dentro de sus instituciones y defensores de una administración pública más innovadora.

Entre los graduandos, dos fueron merecedores de los máximos honores: Ana Carolina Márquez García, destacada por su liderazgo y excelencia académica, y Erickson Manuel Guerrero Amparo, reconocido por su dominio en herramientas de Inteligencia Artificial aplicadas a procesos municipales.

Durante su intervención, la CEO Aida Ofelia Taveras resaltó que la transformación digital trasciende el uso de equipos tecnológicos, ya que representa un cambio cultural profundo en la forma de trabajar y servir a la población.

“La gestión pública requiere eficiencia, sostenibilidad y transparencia. Hoy celebramos a quienes están listos para liderar ese cambio utilizando el poder de Google Workspace y Gemini”, expresó.

En nombre de los participantes, Rafaelina Mireya Contreras agradeció la formación recibida y reafirmó que los aprendizajes serán aplicados para mejorar la calidad del servicio público en sus comunidades.

El alcalde Héctor Rafael Figari Moreno aseguró que esta capacitación tendrá un impacto directo en la experiencia ciudadana al permitir respuestas más rápidas y mejor organización institucional.

“La modernización de la gestión pública es una inversión en la calidad de vida de nuestra gente. Estamos preparados para un gobierno municipal más ágil y eficiente”, afirmó.

El acto concluyó con un reconocimiento especial a la CEO de Inmotion Academy por el apoyo ofrecido a la alcaldía y su compromiso con el desarrollo institucional de la región.

Con esta graduación, la Fundación Inmotion Academy reafirma su misión de promover la inclusión digital en las municipalidades y fortalecer la gobernanza local de cara al futuro.