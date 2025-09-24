Municipio de Tamboril listo para el !Salto al Centro!

TAMBORIL, Santiago.- El municipio de la Pajiza Aldea, está listo para el inicio de su Baloncesto Superior, en un emotivo encuentro con la prensa desarrollado en D’ Luigi Bistro & Bar, Soporte del Baloncesto de Tamboril (Sobatam) ofreció los detalles del XXII Torneo de Baloncesto Superior local.

Este evento tendrá en juego la copa Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) que dirige el Ing. Kelvin Cruz y estará dedicado a Juan Tomás Ferreira -In Memoriam- y al legendario cronista deportivo, Héctor J. Cruz, un hijo de Tamboril quien siempre se ha mantenido cercano al acontecer deportivo de la comunidad.

La fecha inaugural, será este sábado 27 de septiembre en el multiuso local, desde las 6:30 p.m. presenta dos compromisos: Centro-Bafedu y Los Polanco-La Kakata. Todos los juegos serán transmitidos en vivo por la plataforma MP Deportes y Sobatamtv.

La emotiva actividad dirigida por Moisés Peña, fue marcada en su inicio por la Oración a Dios realizada por Martha Germosén, secretaria de Sobatam; a seguidas, fueron presentados los miembros de la Mesa de Honor. Luego, Nelky León ofreció la bienvenida a los presentes. El empresario Jorge Luis Ramos presentó las palabras de exhortación, recordó su gran compromiso con el deporte, expresó además orgullo por ser tamborileño y aseguró la presencia de personalidades para la inauguración, entre ellas, Luis Polonia y Toxic Crow.

Las palabras centrales fueron expresadas por la honorable diputada Soraya Suárez, recordando a todos que este evento es considerado uno de los mejores del país a nivel municipal, motivando a los atletas directivos y fanáticos a cuidar el torneo. Sostiene que es un evento que representa con orgullo a nuestro pueblo.

A seguidas, el director técnico Frankelly Santos, se refirió al equilibrio de los equipos e informó que cada uno tendrá un refuerzo de clasificación C nacional o un A de la provincia, más una selección U22 de Santiago. En cambio, Luis Tomás Fernández se dirigió a los presentes en nombre del comité de disciplina; Asimismo, el Teniente López, en nombre de la Policía Nacional felicitó el orden del certamen y ofreció garantías de la seguridad.

De su lado, Eledy Meléndez, comercializador, expresó agradecimiento a las marcas y amigos que apoyan el tan exitoso baloncesto Superior de Tamboril, ofreciendo la novedad de Coors Light, estará presente en esta edición.

Posteriormente, los equipos presentaron sus franelas y ofrecieron breves informaciones sobre sus colaboradores. Participarán: Don Pedro, Bafedu, Centro, y Canca, Kakata City y campeones de Los Polanco; los días de juego serán: domingos miércoles y viernes, exceptuando el día inaugural que será sábado, en su sede, el Multiusos local.

Cada fecha se presentará doble cartelera. Avanzan los mejores cuatro equipos para enfrentarse en la semifinales al mejor de cinco juegos y posteriormente la serie final al mejor de siete juegos. El TBS Tamboril XXII es organizado por Sobatam “El evento que nos une” es avalado por la Federación Dominicana de Baloncesto y la Asociación de Baloncesto de Santiago.