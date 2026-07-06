Múltiples hechos violentos marcan las celebraciones del Día de la Independencia en Nueva York

Las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos estuvieron marcadas por diversos hechos de violencia en Nueva York, donde se registraron balaceras, apuñalamientos, homicidios y otros incidentes que movilizaron a las autoridades durante las horas previas y el propio 4 de julio.

Entre los casos reportados figura un enfrentamiento en Crown Heights, Brooklyn, donde dos agentes de la Policía de Nueva York resultaron heridos de bala. Según las autoridades, los chalecos antibalas evitaron lesiones de mayor gravedad y el presunto agresor fue capturado poco después de intentar escapar.

En Coney Island, una reunión familiar terminó en tragedia cuando ocho personas, incluidos cuatro menores de edad, fueron alcanzadas por disparos. Uno de los adultos permanece en estado crítico, mientras la Policía mantiene la búsqueda del responsable del ataque.

Las autoridades también informaron sobre otros hechos violentos ocurridos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el asesinato de un hombre en Alto Manhattan, el apuñalamiento de un adulto mayor de 74 años que intervino para defender a una madre y su bebé dentro de un autobús, así como el hallazgo de una mujer asesinada en su vivienda en Queens. Además, un hombre de origen tibetano se prendió fuego frente a la sede de las Naciones Unidas en señal de protesta.

Fuera de la ciudad, en Long Island, un hombre identificado como Gabriel Ruiz, de 37 años y presuntamente de origen dominicano, falleció tras ser impactado en la cabeza por un fuego artificial que manipulaba. Asimismo, un adolescente hispano de 16 años resultó herido de bala en El Bronx, mientras el responsable logró escapar.

A estos sucesos se sumó un incendio registrado en el Puente de Brooklyn durante el espectáculo de fuegos artificiales del Día de la Independencia. El siniestro fue controlado por el Departamento de Bomberos sin que se reportaran personas lesionadas. Las autoridades continúan investigando los distintos incidentes ocurridos durante una de las jornadas festivas más concurridas del año en Nueva York.

Con información de Ramón Mercedes