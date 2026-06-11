Múltiples actividades del INDEX se presentarán en verano entre dominicanos en Estados Unidos

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), que dirige la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, embajadora y directora ejecutiva de la institución, Celines Toribio, presentará múltiples actividades durante este verano entre la comunidad dominicana establecida en Estados Unidos.

Durante un reciente encuentro con los directores de las ocho oficinas de la institución en EE. UU., en el restaurante 809, en el Alto Manhattan, Toribio desglosó la “Agenda Verano 2026” a desarrollar durante los meses de junio, julio y agosto en cada uno de los estados.

En Nueva York, dirigido por John Sánchez: torneos de dominó en Staten Island; participación en las paradas de El Bronx y Manhattan; torneo de béisbol con la copa INDEX y reconocimiento a dominicanos destacados en la Gran Manzana, con la presencia del presidente Luis Abinader.

En Nueva Jersey, dirigido por Yanet González Garabito: charla educativa sobre robo de identidad, orientación y manejo del autismo en los niños; conferencia sobre la gesta de la restauración; torneo de softball “duelo de titanes”; apoyo a las diferentes paradas de verano.

En Pensilvania, dirigido por Leonardo Henrique: se ofrecerán cursos de resina epóxica; un encuentro con los Ocoeños; un juego de béisbol; seguimiento a la encuesta de INDEX SALUD; y apoyo a varias actividades de verano.

En Washington DC, dirigido por Víctor Encarnación: un festival internacional de bachata; diferentes eventos sobre gastronomía dominicana; la semana dominicana y promoción de los nuevos capítulos rodados en Washington de la temporada de verano del podcast “Éxito Dominicano”.

En Boston, Massachusetts, dirigido por Oscar Guerrero: curso de alfabetización para adultos; conferencia “Mujer Grandiosa: salud mental y liderazgo”; instalación del Banco Rojo (actividad de concientización sobre la violencia en contra de la mujer); apoyo a los desfiles de verano de Connecticut, Boston y Providence.

En Orlando, dirigido por Ramón Toribio: presentaciones para los niños de películas históricas de nuestro país; celebración del Día de los Padres, premiando y reconociendo a cientos de ellos; apoyo a los medios locales de difusión sobre nuestras tareas; un foro con las diferentes cámaras de comercio del área metropolitana de Orlando.

En Miami, dirigido por Richard Montilla: cursos de certificación de primeros auxilios gratis para la comunidad; ofrenda floral en conmemoración de la Restauración Dominicana; torneo de softball “Restauración Dominicana”; evento de networking y celebración del Día del Padre Dominicano; instalación de un Banco Rojo también como una manera de concientización sobre la violencia en contra de la mujer.

En Puerto Rico, dirigido por Melchor Matos: seminario de inteligencia artificial, con más de 10 actividades, llevándola a la alcaldía, cines, la placita de Santurce; realización de geriatría; el IV torneo deportivo INDEX en diferentes parques.

El INDEX reunió, por primera vez, de manera presencial, a todos los encargados de las oficinas en EE. UU. y Puerto Rico para presentar ante la comunidad y los medios la “Agenda INDEX-Verano 2026”.

La embajadora Toribio creó el nuevo programa REI (Reunión de Encargados INDEX), una iniciativa de carácter institucional para dicho encuentro.

La entidad gubernamental cuenta con 14 oficinas internacionales y más de 150 colaboradores alrededor del mundo. “Cada oficina es una puerta abierta para nuestros dominicanos”, afirmó Toribio, quien subrayó que la diáspora es una prioridad nacional.