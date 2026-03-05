MULA consolida su presencia internacional como referente del pop alternativo caribeño

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– El grupo dominicano de música alternativa MULA continúa consolidando su presencia en la escena musical internacional tras el éxito de su cuarto álbum Eterna, una producción que ha fortalecido su posicionamiento dentro del circuito alternativo latinoamericano.

La agrupación, integrada por las artistas santiagueras Rachell Rojas, Anabel Acevedo y Cristabel Acevedo, ha logrado captar la atención de la crítica especializada gracias a su propuesta musical que fusiona electrónica con ritmos caribeños.

Su más reciente producción discográfica, Eterna, fue destacada por la revista Rolling Stone como el sexto mejor álbum del año, compartiendo listado con trabajos de artistas como Rosalía y Bad Bunny.

El disco representa una síntesis de diez años de trayectoria artística del grupo, caracterizada por una exploración sonora que mezcla merengue, bachata y ritmos afrocaribeños con una estética electrónica contemporánea.

Además, el álbum incluye colaboraciones con artistas de países como Colombia, Argentina, Chile y México, lo que ha ampliado el diálogo creativo del proyecto dentro del circuito musical alternativo de la región.

Entre estas colaboraciones destaca la participación de la artista chilena Javiera Mena, considerada una figura influyente dentro del pop alternativo iberoamericano.

En el plano internacional, la agrupación se presentó durante el último año en importantes escenarios culturales como el Skirball Cultural Center y el Centro Cultural Teopanzolco, consolidando su presencia en espacios artísticos de alto perfil.

En 2025, las integrantes del grupo también fueron seleccionadas como miembros de la Recording Academy, reconocimiento que valida su trayectoria dentro de la música contemporánea.

El lanzamiento de Eterna, junto a sus colaboraciones internacionales y presentaciones en distintos países, marcó un período de consolidación artística para la banda dominicana.

Desde su formación en 2015, MULA ha apostado por una mezcla de club, raíz y experimentación sonora, una propuesta que rápidamente captó la atención de festivales y públicos internacionales.

Ese mismo año lanzaron su álbum debut, MULA, que despertó interés en circuitos musicales alternativos y les permitió presentarse en escenarios como el festival Bodega Island en Nueva York.

Con el paso de los años, la agrupación ha participado en importantes festivales internacionales de música alternativa como Sónar, Estéreo Picnic y Contrapedal, además de realizar giras por Centroamérica, México y España.

Entre 2023 y 2025, el grupo se enfocó en la producción de su cuarto álbum mientras mantenía una activa agenda de conciertos en países como México, Estados Unidos y Colombia, además de su participación en el festival Quito Fest en Ecuador, consolidando su proyección global.