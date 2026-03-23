Mueren piloto y copiloto tras colisión entre avión de Air Canada y camión de bomberos en LaGuardia

Un trágico accidente aéreo ocurrido la noche del domingo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York dejó como saldo la muerte del piloto y el copiloto de un avión de Air Canada, además de decenas de personas heridas, según informaron las autoridades.

El incidente se produjo alrededor de las 11:40 p.m., cuando la aeronave, operada por Jazz Aviation en nombre de Air Canada, colisionó con un camión de bomberos mientras realizaba maniobras de aterrizaje en la pista.

WATCH: New video from the runway at LaGuardia Airport shows moments after an Air Canada Express plane collided with a fire truck. 5 in critical condition. pic.twitter.com/uH2SVvbw6t — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 23, 2026

De acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, el vehículo de Rescate y Extinción de Incendios de Aeronaves se encontraba respondiendo a un incidente separado al momento del impacto.

Tras la colisión, los protocolos de emergencia fueron activados de inmediato, movilizando a equipos de rescate, bomberos y personal médico para atender la situación y asistir a los afectados.

🚨#BREAKING: At this time, at least 70 people have been injured following a collision involving a plane and a fire truck at LaGuardia Airport in New York. Officials at the on-site have confirmed that two individuals have been pronounced dead at the scene. pic.twitter.com/2ovwJ7wf8i — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 23, 2026

Las autoridades confirmaron que, además de las víctimas fatales, decenas de pasajeros y miembros de la tripulación resultaron heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a centros de salud cercanos.

Como medida de seguridad, el aeropuerto LaGuardia fue cerrado temporalmente para facilitar las labores de respuesta y permitir el desarrollo de una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido, mientras se espera un informe oficial que determine las responsabilidades y circunstancias exactas del siniestro.