Muere Ramón Darío Reynoso, padre de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– La Procuraduría General de la República Dominicana informó este viernes el fallecimiento del profesor Ramón Darío Reynoso González, padre de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

El educador falleció a los 71 años en un centro de salud de la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde recibía atenciones médicas.

Reynoso González residía en la comunidad de El Higo, en el municipio de Luperón, en la provincia Puerto Plata.

El profesor también era oriundo de la comunidad de Las Eneas, en Luperón, lugar donde era ampliamente conocido por familiares, amigos y comunitarios.

Según informaciones difundidas por la institución, el educador era apreciado en su comunidad y mantenía vínculos cercanos con vecinos y allegados.

Sus restos están siendo velados en la ciudad de Santiago, donde familiares y amigos han acudido para expresar sus condolencias.

Las honras fúnebres se realizan este viernes 6 de marzo entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

La ceremonia se lleva a cabo en el Cementerio Fuente de Luz, situado en la Circunvalación Norte de Santiago de los Caballeros.

Se informó además que se celebrará una misa de cuerpo presente como parte de los actos religiosos en honor al fallecido.

El deceso del profesor Ramón Darío Reynoso ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia la procuradora general y su familia.

Diversas personas y allegados han expresado mensajes de condolencia, destacando el legado humano y comunitario del educador en su lugar de origen.