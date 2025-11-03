Muere Marcelo Bermúdez, símbolo de la resistencia antitrujillista y héroe del 14 de Junio

Bartolo García

Santiago, R.D.– La República Dominicana despide a uno de sus hijos más valientes. Falleció este lunes, a los 91 años, Marcelo Bermúdez Estrella, reconocido combatiente antitrujillista, exgobernador de Santiago y miembro histórico del Movimiento 14 de Junio.

Bermúdez Estrella enfrentó la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo desde su juventud, militando en los movimientos clandestinos que buscaban devolver la libertad al pueblo dominicano.

Desde los primeros pasos del Movimiento 14 de Junio, Bermúdez fue parte activa en la lucha revolucionaria, formando parte del núcleo de jóvenes comprometidos con la democracia y el fin de la dictadura.

Su resistencia lo llevó a ser apresado y torturado en los temidos centros de reclusión La 40 y La Victoria, donde muchos patriotas fueron silenciados. Pese a los tormentos, nunca abandonó sus ideales.

Tras el ajusticiamiento del tirano, Bermúdez continuó firme en su defensa de la libertad. En 1963, tras el golpe de Estado contra Juan Bosch, se integró al levantamiento guerrillero de Las Manaclas, encabezado por Manolo Tavárez Justo.

En esa gesta histórica, que buscaba restablecer el orden constitucional, la mayoría de los combatientes fueron apresados y ejecutados. Marcelo Bermúdez fue uno de los pocos sobrevivientes.

Luego de su liberación, vivió un período de exilio en Venezuela y Europa, desde donde siguió defendiendo la causa democrática.

De regreso al país, Bermúdez ocupó el cargo de gobernador de Santiago, manteniendo su compromiso patriótico y de servicio público.

A nivel empresarial, fue pionero en el desarrollo industrial de la provincia. Fundó una de las primeras empresas del Parque Industrial de Zona Franca de Tamboril en los años 70, dedicada a la manufactura de calzados y artículos de piel.

Tras retirarse de la vida empresarial, se dedicó a su pasión artística: la escultura. Su obra alcanzó reconocimiento nacional, recibiendo premios en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes y participando en exposiciones en museos y salas de arte.

Además, fue cofundador de Casa de Arte en Santiago, institución cultural que ha sido plataforma para el arte independiente y la promoción cultural en el Cibao.

Familiares, personalidades políticas, artistas e instituciones han manifestado su pesar por la partida física de este referente de la dignidad patriótica y la resistencia cívica.

Con su muerte, el país pierde a un protagonista directo de la lucha por la democracia, un empresario visionario y un artista que dejó huellas en múltiples campos.

El legado de Marcelo Bermúdez trasciende generaciones, recordando que la libertad, la justicia y la cultura se construyen con valentía, sacrificio y amor por la patria.