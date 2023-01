Muere Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La actriz y cantante había sido trasladada de urgencia a una clínica de Los Ángeles tras sufrir serios problemas cardíacos

La actriz y cantante Lisa Marie Presley murió a los 54 años luego de ser trasladada de urgencia en la tarde a un hospital de Los Ángeles tras sufrir serios problemas cardíacos. Su madre, Priscilla Presley confirmó la noticia, según consignó la agencia AP.

En una entrevista para la revista People, la madre dio a conocer el fallecimiento de su hija. “ Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado ”, comentó.

“ Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios”, añadió.

Durante la tarde del jueves, cuando se reportaron los primeros indicios de problemas cardíacos, los paramédicos le administraron primeros auxilios en su hogar ubicado en la calle 5900 de Normandy Drive de Calabasas, una pequeña localidad del valle de San Fernando en la que habitan muchos famosos, a raíz de un cuadro con síntomas muy parecidos a los de un infarto.

Los primeros trascendidos periodísticos indicaron que los equipos de emergencia hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar y administraron medicación para ayudar a Presley a recuperar el pulso antes de ser llevada al hospital West Hills. Sin embargo, en el hospital a las pocas horas falleció como consecuencia de las fallas cardíacas.

Nacida en 1968, Lisa Marie pasó toda su vida bajo los focos, siguiendo los pasos de su padre en el mundo de la música como cantante y compositora, aunque con éxito desigual. Cumpliría 55 años el 1 de febrero próximo.

Cuando su padre murió de una arritmia cardíaca el 16 de agosto de 1977, Lisa Marie se convirtió en la única heredera de su enorme patrimonio, incluida su icónica mansión Graceland, situada en Memphis, Tennessee, que junto con su madre convirtió en una lucrativa atracción turística.

Tenía nueve años cuando Elvis murió en Graceland en 1977. Su propia carrera musical comenzó con un álbum debut de 2003, “To Whom It May Concern”. Le siguió “Now What” de 2005, y ambos llegaron al top 10 de la lista de álbumes Billboard 200.Un tercer álbum, “Storm and Grace”, fue lanzado en 2012.

Última aparición pública

En su última aparición pública, Lisa participó el martes en Beverly Hills de la ceremonia de entrega de los Globo de Oro, acompañando a Austin Butler, el actor que personifica a su padre en la exitosa película sobre el Rey del Rock dirigida por Baz Luhrmann.

Junto a su madre celebraron en esa oportunidad el triunfo de Butler como mejor actor protagónico para una película dramática, que mejora todavía más sus chances de conseguir una próxima nominación al Oscar.

La actriz, que suma en total cuatro matrimonios (estuvo casada con Michael Jackson y Nicolas Cage), tenía tres hijos, una de las cuales es la actriz Riley Keough. Controló hasta 2005 todos los negocios ligados a la marca que lleva el nombre de su padre a través de la firma Elvis Presley Enterprises.

Ese año se desprendió del negocio por una cifra millonaria, pero se mantenía hasta la actualidad como propietaria de Graceland, la mansión de Memphis (Tennessee) que fue hogar de Elvis y hoy es sitio de peregrinación obligada para sus fans en todo el planeta.

La dolorosa pérdida de su hijo

En mayo de 2021, Lisa Marie Presley se refirió por primera vez a la muerte de su hijo Benjamin, quien se suicidó en julio del 2020, a los 27 años.

“No he posteado en bastante tiempo porque realmente no hay mucho que decir, ya que estoy y estaré siempre de luto por la pérdida de mi hijo”, escribió en ese entonces en un posteo de Instagram. “Navegar a través de este horrible dolor que ha destruido y destrozado absolutamente mi corazón y mi alma, hasta convertirlos en casi nada, me ha consumido por completo. Ya no hay mucho más, aparte de mis otros 3 hijos, que reciba mi tiempo y atención”, agregó.

Una de las últimas apariciones de Presley en las redes sociales había sido, de hecho, en octubre de 2020, cuando le dedicó unas dulces palabras a Benjamin en el que hubiese sido su cumpleaños número 28. “Mi bello y hermoso ángel. Venero el suelo que pisaste en esta tierra y ahora en el cielo. Mi corazón y mi alma se fueron contigo. La profundidad del dolor sin ti es sofocante en cada momento del día y no tiene fondo. Nunca seré la misma”, comenzó escribiendo.