Muere hermana de Guillermo Moreno y de la vicealcaldesa de Santiago

Falleció este lunes la señora Yanet Josefina Moreno García, a los 63 años de edad, debido a complicaciones de salud, según informó su familia.

La dama era hermana del dirigente político Guillermo Moreno y de la vicealcaldesa de Santiago, Mariana Moreno, lo que ha generado amplias muestras de solidaridad en distintos sectores sociales y políticos de la ciudad.

Tras conocerse la noticia, figuras públicas, dirigentes comunitarios y allegados han manifestado su pesar, destacando el aprecio y respeto hacia la familia Moreno, ampliamente conocida en Santiago.

En un breve mensaje, Mariana Moreno agradeció las expresiones de apoyo recibidas y expresó el profundo dolor que embarga a sus seres queridos ante la pérdida.

Los restos de Moreno García serán expuestos este martes 17 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, en la Capilla Central del Cementerio Fuente de Luz Memorial Park.

Le sobreviven su esposo, el doctor Félix Díaz; sus hijos Khrista, Yohanny y Koichi; su nieto Aoki; así como sus hermanos Guillermo, Aura, Mariana, Reynaldo, Rosa, Bárbara, Bernd, Teresa, Miguel y Ángel, además de sobrinos, cuñados y demás familiares.

La sociedad santiaguera se ha unido al duelo que atraviesa la familia Moreno, reiterando sus condolencias y acompañamiento en este momento de tristeza.