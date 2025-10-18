Muere agente de seguridad de la UASD tras resultar herido en tiroteo dentro del campus universitario

Santo Domingo– Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, miembro del equipo de seguridad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), falleció este sábado luego de permanecer hospitalizado desde el pasado jueves 16 de octubre, cuando resultó gravemente herido durante un tiroteo ocurrido en el campus central de la academia.

La institución confirmó la noticia a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, donde manifestó su profundo pesar por la pérdida del colaborador.

“Con profunda tristeza informamos el lamentable fallecimiento de Lyedgers Tameydshi Encarnación Peña, miembro del equipo de seguridad que resultó herido en el incidente ocurrido el pasado jueves 16 de octubre en el campus universitario de nuestra Sede Central”, expresó la UASD.

Asimismo, la universidad agregó que “su partida enluta a la comunidad universitaria y a sus familiares, a quienes extendemos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad”.

Cómo ocurrieron los hechos

El tiroteo se registró la tarde del jueves, tras un altercado entre el estudiante de Derecho Alexander Jiménez Galván, de 35 años, y el personal de seguridad de la universidad.

De acuerdo con las autoridades, el conflicto había comenzado la noche anterior, cuando el estudiante fue sorprendido por los agentes Lyedgers Peña Encarnación y Juan Manuel Méndez estacionando su vehículo en una zona oscura y restringida dentro del campus.

“El joven tuvo una situación con la seguridad por el lugar donde estacionó su vehículo. Se le retuvieron los documentos dentro del campus. Al regresar para retirarlos (el jueves), se produjo el incidente”, explicó el director de Comunicaciones de la UASD, Roberto Tejada Muñoz.

Regresó armado y acompañado

Según el informe universitario, Jiménez Galván regresó al día siguiente armado con una escopeta calibre 12 y acompañado de otra persona. Tras recuperar sus documentos, se dirigió a otra área del recinto, donde abrió fuego contra los agentes de seguridad.

Durante el enfrentamiento, ambos guardias resultaron heridos. Encarnación Peña recibió impactos de bala que le causaron graves lesiones, mientras que Méndez sufrió una herida en la mano y fue sometido a cirugía.

El herido de mayor gravedad fue trasladado de inmediato al Centro Médico Dominico Cubano, donde permaneció ingresado hasta su deceso este sábado.

Tras efectuar los disparos, el agresor intentó huir, pero fue interceptado por estudiantes que presenciaron el hecho. Posteriormente fue entregado al personal de seguridad y luego a la Policía Nacional.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Jiménez Galván, alias Alex, quien enfrenta cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego.