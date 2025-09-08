Movimiento Rebelde demanda justicia contra autor intelectual del asesinato de exregidor de Bayaguana, Monte Plata

Monte Plata.-El Movimiento Rebelde (MR), que preside Juan Hubieres, hizo un llamado a la sociedad dominicana, a los fines de que el asesinato del exregidor de Bayaguana, provincia Monte Plata, no quede impune y el actor intelectual y patrocinador sea condenado.

Mediante un comunicado de prensa, a propósito de que este lunes, exalcalde de Bayaguana, Nelson Osvaldo Sosa Marte, alias “Opi”, se le podría dictar sentencia en el Tribunal Colegiado de Monte Plata, en un nuevo juicio que se le sigue por su supuesta participación como patrocinador y autor intelectual del asesinato del regidor y compañero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Renato De Jesús Castillo Hernández.

El Movimiento Rebelde manifestó que ya basta de que los “trabajadores materiales” de los crímenes sicariales sean los únicos que sean condenados, mientras los que pagan para matar son peores y mucho más si la justicia les garantiza impunidad.

“ Los que pagan para asesinar lo seguirán haciendo con dinero o influencias políticas se les garantiza impunidad”, aseveró la organización política formada por Juan Hubieres.

Señaló que en el 2014, Renato Castillo Hernández fue la víctima de la corrupción, pero que, mañana puede ser cualquier persona civil o funcionario que también sea asesinada por RD$200, RD$300 y RD$400 mil pesos y hasta por menos: “Como diría don Quijote, ¡Hoy por ti, mañana por mi!”.

El MR acotó que quienes se hacen indiferentes, cómplices o traficantes de sentencias están creando las bases para que nuestra sociedad termine de podrirse y hundirse, donde el estado de derecho ya no tendrá ningún sentido y solo la barbarie inhumana será la regla.

La organización política recordó en la provincia Monte Plata, justamente en el municipio Bayaguana, también asesinaron al Chato, por lo que afirmó que el Movimiento Rebelde siempre estará al lado de los ninguneados por el poder; de las viudas e hijos en desolación y de los que claman justicia, “aunque seamos la voz que clama en el desierto, no dará ni un paso atrás”.

El Movimiento Rebelde recordó que a esa organización política le fueron asesinados ocho (8) miembros por una banda auspiciada y financiada desde la OMSA, así como de otras instancias superiores en 2015, y al igual que en el caso de Renato Castillo Hernández solo los criminales materiales fueron condenados.

Finalmente, la organización formada por Juan Hubieres ha asumido la defensa de centenares de casos criminales en favor de las víctimas y sus familiares, tanto en la provincia de Monte Plata como en el territorio nacional.