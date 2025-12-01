Mount Pleasant FA y O&M FC se enfrentan por el trofeo de la Copa del Caribe 

JAMAICA– La Copa del Caribe Concacaf 2025 concluye con Mount Pleasant FA recibiendo a Universidad O&M FC en el partido de vuelta de su serie en la final el martes en Independence Park en Kingston, Jamaica.

Mount Pleasant FA tiene una ventaja de 1-0 en el global después de ganar el partido de ida en República Dominicana, gracias a un gol de Kimoni Bailey

La defensa del equipo jamaicano, junto con el portero Tafari Chambers, ha estado estelar durante todo el torneo, con solo dos goles encajados hasta el momento. La victoria de Mount Pleasant en el partido de ida marcó la quinta portería a cero del equipo en la edición de 2025, tras cuatro en la fase de grupos.

Mount Pleasant busca convertirse en el segundo club jamaiquino consecutivo en ganar el torneo después de que Cavalier SC se llevó la corona en la edición de 2024.

El Universidad O&M FC busca su primera victoria sobre Mount Pleasant y recurrirá a su goleador Herard Frantzety para impulsar la ofensiva. Frantzety lidera el torneo con cuatro goles y tiene cinco contribuciones totales.

El portero del O&M FC, Iraitz Gelbentzu, ha destacado durante toda la campaña, liderando la edición actual con 26 paradas.

La primera vez que estos equipos se enfrentaron fue en la Fase de Grupos, donde Mount Pleasant obtuvo una victoria por 2-0 el 30 de septiembre con goles de Radial Irving y Ranaldo Biggs .

El club que gane en el global levantará su primer trofeo de la Copa del Caribe. Si los equipos empatan en el global, el primer criterio de desempate será el de goles de visitante. De ser necesario, se jugará tiempo extra y una tanda de penaltis para decidir al ganador.

Ambos clubes ya se han clasificado a la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, pero el campeón recibirá un pase directo a los octavos de final.