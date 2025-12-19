MOPC informa cierre del Puente Flotante para facilitar paso de embarcaciones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que este sábado 20 de diciembre el Puente Flotante, sobre el río Ozama, permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante dos horas, con el objetivo de permitir el paso seguro de una embarcación.

El cierre se efectuará desde las 10:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, a fin de facilitar la salida de las embarcaciones BT Monarca I (IMO 9460409) y MV Belle Lashun (IMO 8978617), procedentes del Astillero Joseph Industrial Development Corp.

El MOPC exhorta a los conductores y usuarios habituales de esta importante vía, que conecta el Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este, a tomar las previsiones necesarias y utilizar rutas alternas para evitar inconvenientes durante el horario indicado.

Esta medida forma parte del protocolo de coordinación marítima y tiene como finalidad garantizar la seguridad tanto de la navegación como de quienes transitan por esta estructura.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones reafirma su compromiso con una movilidad segura, ordenada y eficiente para todos los ciudadanos.