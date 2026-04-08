Monumento de Santiago cerrará temporalmente por modernización de su sistema eléctrico

Bartolo García

SANTIAGO, República Dominicana.– El Museo Monumento a los Héroes de la Restauración informó que permanecerá cerrado al público el jueves 9 de abril de 2026 debido a trabajos eléctricos programados.

La medida responde a la actualización del sistema de iluminación del monumento, como parte de un proceso de modernización tecnológica del espacio.

Durante esa misma noche, el monumento permanecerá apagado o con iluminación mínima mientras se ejecutan las labores técnicas correspondientes.

Las autoridades explicaron que estos trabajos incluyen la instalación de un sistema de luces inteligentes que permitirá optimizar la visibilidad y el atractivo del lugar.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, con el objetivo de fortalecer el valor turístico del monumento.

Esta iniciativa busca ofrecer una experiencia más moderna y atractiva tanto para visitantes nacionales como internacionales.

Finalmente, la administración del museo agradeció la comprensión de la ciudadanía ante estas medidas temporales, reiterando su compromiso con la mejora continua del espacio.