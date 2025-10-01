Monumento a los Héroes impulsa turismo cultural en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. – En ocasión del Día Mundial del Turismo, el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración destacó el auge del turismo cultural como un motor clave para el desarrollo sostenible de la República Dominicana.

La institución informó que durante el primer semestre de 2025 se produjo un incremento del 18.5 % en el número de visitantes, alcanzando un total de 49,234 personas al cierre del mes de agosto.

Este crecimiento, explicaron las autoridades del museo, refleja el interés constante de visitantes nacionales e internacionales en conocer de cerca la historia de la Restauración Dominicana y su impacto en la independencia nacional.

Programa de exposiciones temporales en el Monumento a los Héroes de la Restauración

El Monumento, por su valor histórico y arquitectónico, se ha convertido en un referente de las rutas de turismo cultural del país, posicionándose como uno de los principales atractivos de Santiago y de toda la región norte.

En el marco de esta conmemoración, la dirección del museo reafirmó su compromiso de seguir integrando patrimonio y turismo, ampliando las facilidades de acceso y fortaleciendo su oferta de contenidos históricos.

“El turismo cultural es un puente entre culturas y una herramienta esencial para transmitir nuestro legado histórico a nuevas generaciones”, señalaron representantes del Monumento en un comunicado.

El organismo cultural resaltó que la visita al Monumento no solo representa una experiencia de aprendizaje, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad dominicana y valorar los sacrificios de los héroes de la Restauración.

Las estadísticas positivas también demuestran que Santiago se consolida como un destino donde el turismo cultural complementa la oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento de la ciudad.

Murales de José Vela Zanetti en el Monumento a los Héroes de la Restauración

El incremento de visitantes ha sido impulsado por programas educativos, actividades artísticas y recorridos guiados que han enriquecido la experiencia de quienes acuden al Monumento.

Asimismo, se valoró el aporte de las alianzas estratégicas con instituciones académicas, operadores turísticos y entidades culturales, que han permitido ampliar el alcance del museo a nuevos públicos.

Las autoridades recordaron que el Día Mundial del Turismo es una fecha propicia para reflexionar sobre la importancia de fomentar prácticas sostenibles que beneficien tanto al sector turístico como a la preservación del patrimonio.

En este sentido, el Monumento reafirmó su papel como guardián de la memoria histórica y como plataforma para impulsar un turismo responsable, educativo y sostenible.

Con este compromiso, el Museo Monumento a los Héroes de la Restauración proyecta seguir creciendo como epicentro del turismo cultural, contribuyendo a la economía local y fortaleciendo el orgullo nacional.

#eljacaguero #Santiago #TurismoCultural #MonumentoRestauración #DíaMundialDelTurismo #RepúblicaDominicana