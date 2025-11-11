Monseñor Tomás Morel Diplán asume como arzobispo coadjutor de Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana. – En una ceremonia solemne cargada de fe y simbolismo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán tomó posesión canónica como arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, con derecho de sucesión, durante una Eucaristía celebrada este lunes 10 de noviembre en la Catedral Primada de América.

La misa de toma de posesión fue presidida por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria Acosta, y concelebrada por obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), junto a representantes de la Nunciatura Apostólica y miembros del clero nacional.

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien representó al Gobierno dominicano, además de autoridades civiles, religiosas y cientos de fieles que se congregaron para acompañar al nuevo prelado en este importante acontecimiento para la Iglesia Católica del país.

Durante la ceremonia, Monseñor Ozoria expresó su gratitud al Papa León XVI por haber aceptado la solicitud de un obispo coadjutor para Santo Domingo. “Recibimos con alegría y gozo el nombramiento de Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, como signo de unidad y sinodalidad. ¡Bienvenido a la Arquidiócesis de Santo Domingo!”, manifestó emocionado.

Posteriormente, el secretario de la Nunciatura Apostólica, padre Elton Michael Namori, procedió a la lectura solemne de la Bula Apostólica, el documento papal mediante el cual el Santo Padre nombra oficialmente a Monseñor Morel Diplán como arzobispo coadjutor, con derecho a suceder al actual arzobispo metropolitano.

En su primer mensaje como coadjutor, Monseñor Morel Diplán expresó su profundo compromiso pastoral y agradeció la confianza depositada por el Santo Padre y la Iglesia dominicana. “Como pastor quiero centrar mi ministerio episcopal en tres acciones: servir con amor, escuchar con generosidad y acompañar como un hermano, misión que nuestro Señor Jesucristo priorizó entre la gente en su vida terrenal”, declaró.

El nuevo arzobispo coadjutor subrayó que su servicio estará guiado por el espíritu de cercanía con los fieles, la colaboración con el clero y el trabajo conjunto con las comunidades eclesiales para fortalecer la misión evangelizadora de la Iglesia en la capital dominicana.

Monseñor Morel Diplán, quien hasta su designación se desempeñaba como obispo auxiliar de la arquidiócesis, ha sido reconocido por su labor pastoral en el ámbito educativo, juvenil y social, caracterizándose por su estilo sencillo, cercano y profundamente espiritual.

Durante la Eucaristía, también se anunció la designación de Monseñor José Amable Durán Tineo como administrador apostólico de la diócesis de La Vega, cargo que asumirá tras haber servido como obispo auxiliar de Santo Domingo, según informó el nuncio apostólico, Monseñor Piergiorgio Bertoldi.

El nuncio destacó la importancia del relevo eclesiástico y el acompañamiento pastoral dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia, señalando que la designación de un coadjutor garantiza la continuidad del liderazgo pastoral en la arquidiócesis más antigua del continente americano.

Según el Código de Derecho Canónico, el obispo coadjutor asiste al obispo diocesano en todo el gobierno de la diócesis y lo reemplaza cuando este se encuentra ausente o impedido. Además, una vez la sede episcopal queda vacante, el coadjutor pasa de manera inmediata a convertirse en el nuevo obispo de la diócesis para la cual fue designado.

Este nombramiento representa un paso significativo en el fortalecimiento de la Iglesia Católica dominicana y en la renovación pastoral de la arquidiócesis capitalina, que continúa siendo un referente histórico y espiritual para toda América Latina.

La ceremonia concluyó con un momento de oración, seguido de un emotivo aplauso de los presentes, quienes expresaron su respaldo y afecto al nuevo arzobispo coadjutor, deseándole sabiduría y fortaleza en su nueva misión pastoral.

Con esta designación, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán se convierte en una de las figuras más relevantes del liderazgo eclesiástico nacional, llamado a continuar la obra evangelizadora de la Iglesia dominicana bajo los principios de unidad, servicio y comunión.

