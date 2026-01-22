Monseñor Jesús Castro Marte sostiene que la República Dominicana cuenta con mujeres capacitadas para dirigir el Estado

Bartolo García

En el marco de las celebraciones por el Día de la Virgen de la Altagracia, el obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, afirmó que en la República Dominicana existen mujeres con la preparación y la capacidad necesarias para asumir la Presidencia de la República.

Durante su homilía en Higüey, el prelado destacó la madurez del liderazgo democrático dominicano y sostuvo que el país cuenta tanto con hombres como con mujeres aptos para ejercer la más alta magistratura del Estado.

“Hay hombres que pueden ser presidentes del país, pero también hay mujeres que pueden lograr ser primera mandataria del país. Hay muchas mujeres preparadas para asumir el poder del Estado”, expresó Castro Marte ante miles de feligreses congregados.

El obispo enmarcó sus declaraciones en un llamado a valorar el talento, la formación y la ética en el ejercicio del servicio público, sin distinciones de género, resaltando el avance de la participación femenina en la vida política y social del país.

Asimismo, exhortó a que las grandes decisiones de inversión nacional incluyan de manera prioritaria a la provincia La Altagracia, destacando su relevancia histórica, social y económica dentro del desarrollo nacional.

“Inviertan en la provincia La Altagracia, no se olviden de esta provincia”, manifestó el prelado, al subrayar el aporte significativo de esta demarcación a los ingresos y al crecimiento del país, especialmente a través del turismo.

Castro Marte señaló que el reconocimiento del peso estratégico de Higüey y de toda la provincia debe traducirse en políticas públicas, obras de infraestructura y programas sociales que fortalezcan la calidad de vida de sus habitantes.

Al concluir la misa, el obispo descendió del púlpito y saludó a diversas autoridades y líderes políticas presentes en la celebración religiosa, en un gesto que fue interpretado como respaldo al liderazgo femenino en la esfera pública.

Entre las personalidades saludadas se encontraban Carolina Mejía, secretaria general del Partido Revolucionario Moderno y alcaldesa del Distrito Nacional; la vicepresidenta Raquel Peña; y la primera dama Raquel Arbaje.

También fue saludada la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, junto a otras dirigentes y representantes del liderazgo político y social que participaron en la solemne eucaristía.

El gesto del obispo fue valorado por asistentes como una señal de reconocimiento al papel cada vez más visible de las mujeres en la conducción de los asuntos públicos y en los espacios de toma de decisiones.

Las declaraciones de Castro Marte se produjeron en un ambiente de reflexión sobre el servicio público, la ética y la responsabilidad social, elementos que el obispo consideró fundamentales para fortalecer la democracia dominicana.

Enfatizó que el liderazgo auténtico debe estar sustentado en valores, compromiso con el bien común y cercanía con las necesidades reales de la población, especialmente de las comunidades históricamente olvidadas.

La homilía se desarrolló en una de las fechas religiosas más significativas del calendario dominicano, en la que la devoción mariana se une a reflexiones sobre la identidad nacional y el rumbo del país.

Con su mensaje, monseñor Jesús Castro Marte reafirmó el rol de la Iglesia como voz orientadora en temas sociales y democráticos, promoviendo la inclusión, la equidad y el reconocimiento del liderazgo femenino en la República Dominicana.