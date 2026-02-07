Mons. De la Rosa es homenajeado por su apoyo pastoral en expansión nacional de Renacer Familiar

Bartolo García

En un ambiente cargado de fe, emoción y fraternidad, Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, arzobispo emérito de Santiago, fue reconocido durante el lanzamiento nacional del Movimiento Católico Renacer Familiar, celebrado el pasado sábado en Loppiza, municipio de Tamboril.

La actividad reunió a decenas de familias, líderes pastorales y coordinadores de distintas diócesis del país, marcando un nuevo capítulo en la expansión de este movimiento que trabaja por la sanación emocional y espiritual de los hogares dominicanos.

El reconocimiento fue entregado por los esposos Félix y Margarita López, fundadores de Renacer Familiar, quienes destacaron el acompañamiento constante, la guía espiritual y el respaldo firme de Monseñor De la Rosa desde los inicios del movimiento.

Durante el homenaje, los fundadores calificaron al prelado como una figura protectora y emblemática, a quien llamaron con cariño “el Papa del movimiento”, resaltando su papel clave en la consolidación y crecimiento de esta obra pastoral.

Con este lanzamiento, Renacer Familiar inicia oficialmente su presencia nacional en diversas arquidiócesis del país, llevando su mensaje de reconciliación, fe y fortalecimiento del núcleo familiar a más comunidades.

Al recibir el reconocimiento, Monseñor De la Rosa y Carpio expresó su gratitud y exhortó a los integrantes del movimiento a mantenerse firmes en su misión de servir a las familias.

El arzobispo emérito subrayó que la familia es la célula principal de la sociedad, y que iniciativas como Renacer Familiar son fundamentales para construir una nación más sana, solidaria y con valores cristianos.

“República Dominicana necesita movimientos que fortalezcan los hogares, que sanen heridas y que promuevan el amor, el respeto y la fe”, manifestó con visible emoción.

El evento estuvo acompañado de momentos de oración, alabanzas, música cristiana y testimonios de familias que han experimentado cambios positivos gracias a los retiros y acompañamientos del movimiento.

Las lágrimas de gratitud y los aplausos llenaron el espacio, reflejando el impacto que Renacer Familiar ha tenido en la vida de muchas personas a lo largo de los años.

Asesores pastorales, coordinadores diocesanos y representantes nacionales participaron activamente en la jornada, reafirmando su compromiso de seguir expandiendo esta obra en todo el territorio dominicano.

Renacer Familiar fue fundado en 1995 en Tamboril, con el propósito de acompañar a las familias en procesos de sanación emocional, reconciliación matrimonial y crecimiento espiritual.

Desde entonces, ha desarrollado retiros, charlas formativas y acciones solidarias enfocadas en restaurar relaciones familiares y fortalecer la fe cristiana.

Con su proyección nacional, el movimiento busca impactar a miles de hogares más, ofreciendo espacios de encuentro, reflexión y transformación personal.

El homenaje a Monseñor De la Rosa simboliza no solo gratitud, sino también el reconocimiento a una vida dedicada al servicio pastoral y al bienestar de las familias dominicanas.

#eljacaguero #RenacerFamiliar #MonseñorDeLaRosa #IglesiaCatólicaRD #FamiliaDominicana #FeYEsperanza #Tamboril #MovimientoCatólico