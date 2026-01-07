Mons. Carlos Tomás Morel Diplán preside la Misa Roja por el Día del Poder Judicial en la Catedral Primada de América

Santo Domingo. — En el marco del Día del Poder Judicial de la República Dominicana, Mons. Carlos Tomás Morel Diplán presidió este martes la tradicional Misa Roja desde la Catedral Primada de América, una celebración eucarística en la que se elevan oraciones por quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia en el país.

A la solemne celebración asistieron Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial; Yeni Berenice Reynoso Gómez, procuradora general de la República; los jueces recientemente nombrados de la Suprema Corte de Justicia —magistrado Édynson Francisco Alarcón Polanco, magistrada Miguelina Ureña Núñez, magistrada Yorlin Lissett Vásquez Castro, magistrado Namphi A. Rodríguez y magistrado Manuel Aurelio Hernández Victoria—, así como jueces, abogados, docentes, estudiantes de derecho, autoridades civiles e invitados especiales.

Durante su homilía, Mons. Morel destacó que la Misa Roja no es un acto protocolar, sino un acto de conciencia institucional, en el que la fe dialoga con el derecho y la moral ilumina el ejercicio del poder. Subrayó que la justicia auténtica solo puede sostenerse cuando se fundamenta en el amor a Dios y al prójimo, don que transforma la conciencia y orienta las decisiones hacia el bien común.

El prelado recordó que la justicia es una virtud cardinal, que no se agota en la aplicación mecánica de la ley, sino que requiere sabiduría, rectitud de conciencia y sentido del bien común. En ese contexto, afirmó que valores como la independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y credibilidad no son simples principios administrativos, sino virtudes públicas que sostienen la legitimidad del sistema judicial y la confianza de la ciudadanía.

Mons. Morel insistió en que una justicia verdaderamente humana debe colocar en el centro la dignidad de la persona, recordando que quienes acuden a los tribunales no son expedientes ni números, sino personas con historias concretas, muchas veces marcadas por el dolor y la espera. Advirtió que el retardo judicial constituye una forma silenciosa de injusticia que hiere la esperanza social y erosiona la confianza institucional.

Asimismo, valoró los avances logrados por el Poder Judicial en materia de modernización tecnológica, justicia digital, formación continua y nuevas infraestructuras, como la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, exhortando a que toda reforma estructural esté acompañada de una profunda ética personal, ya que ningún sistema sustituye la rectitud de la conciencia.

Finalmente, elevó una oración para que la República Dominicana cuente con jueces íntegros más que jueces célebres, guiados por su conciencia, la Constitución y la ley, y no por presiones externas, para que la justicia siga siendo fuente de paz, garantía de dignidad y cimiento de la democracia.

La Misa Roja es una celebración anual dedicada a los profesionales del ámbito jurídico —jueces, abogados, docentes y estudiantes de derecho— en la que se invoca la guía del Espíritu Santo para el recto ejercicio de la justicia.

Su santo patrono es Santo Tomás Moro, ejemplo de integridad moral y fidelidad a la verdad.

La celebración fue transmitida en vivo a través de los canales digitales de la Arquidiócesis de Santo Domingo.