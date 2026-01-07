Molina resalta salto histórico en la justicia y exhorta a asegurar la continuidad de la reforma judicial

Bartolo García

En el marco de la conmemoración del Día del Poder Judicial, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, presentó este miércoles un balance de los avances estructurales alcanzados por el sistema de justicia dominicano y llamó a consolidar la transformación iniciada en 2019.

Durante su discurso en audiencia solemne, Molina destacó que mediciones internacionales reflejan un fortalecimiento sostenido de la institucionalidad judicial, subrayando que la confianza pública en el Poder Judicial se ha duplicado desde 2019, de acuerdo con los resultados del Latinobarómetro.

Asimismo, señaló que la República Dominicana fue el país que más avanzó en el Índice Global de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, al escalar 20 posiciones, un logro que atribuyó a reformas planificadas y a una visión institucional de largo plazo.

Molina enfatizó que la transformación del Poder Judicial no ha sido coyuntural ni improvisada, sino el resultado de una hoja de ruta clara, construida mediante el diálogo y orientada a ofrecer una justicia más oportuna, accesible y transparente para la ciudadanía.

“Defendemos una justicia íntegra y firme, que no se doblega ni responde a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan”, afirmó el magistrado, al recalcar el compromiso con la soberanía nacional, los derechos fundamentales y el debido proceso como pilares del Estado de derecho.

Uno de los hitos más relevantes señalados por el juez presidente fue que el 87 % de los tribunales del país se encuentran actualmente al día, un resultado sin precedentes que demuestra que la mora judicial puede ser enfrentada con planificación, tecnología y compromiso institucional.

En ese mismo sentido, informó que la Suprema Corte de Justicia logró eliminar la totalidad de los expedientes con más de 12 meses de antigüedad, cerrando un rezago histórico que por décadas afectó la eficiencia del sistema.

Molina subrayó además los avances en transformación digital, destacando que todos los servicios judiciales operan con firma digital y que más de 27 mil usuarios realizan trámites a través de la plataforma de Acceso Digital, facilitando procesos remotos, seguros y eficientes.

En materia de acceso y humanización de la justicia, resaltó la expansión de infraestructuras como la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, así como la atención diferenciada a personas en condición de vulnerabilidad y el impulso a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

El magistrado reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la rendición de cuentas, citando iniciativas como el Observatorio del Poder Judicial, el Anuario de Jurisprudencia, el portal de datos abiertos y la Juriteca.

Molina insistió en que los avances alcanzados son fruto de un esfuerzo colectivo de jueces, juezas y servidores judiciales en todo el territorio nacional, y sostuvo que proteger estas conquistas es una responsabilidad con el futuro del país.

Recordó que la hoja de ruta para la continuidad de la reforma está definida en el Plan Estratégico Decenal 2034, elaborado mediante un amplio proceso de participación ciudadana, como garantía de sostenibilidad institucional.

“Cuando la justicia avanza, el país avanza con ella”, expresó Molina, al reiterar que la independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y que la fortaleza institucional se construye cada día con legalidad y respeto a la dignidad humana.

El acto solemne contó con la presencia del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, el expresidente Leonel Fernández, autoridades legislativas, judiciales y representantes de los distintos poderes del Estado.

Con esta presentación de logros y desafíos, el Poder Judicial reafirmó su compromiso de seguir consolidando una justicia al día, accesible y confiable, como patrimonio institucional al servicio de la democracia y de los derechos fundamentales de todos los dominicanos.