Modernización del Puerto de Manzanillo marcará un antes y un después en la logística nacional

Bartolo García

Distrito Nacional, R.D.– El Puerto de Manzanillo, en la provincia de Montecristi, avanza hacia su transformación total y será entregado entre el primer y segundo trimestre de 2027, según confirmó el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Jean Luis Rodríguez.

El funcionario explicó que este proyecto es considerado la obra portuaria más importante de la región noroeste y uno de los ejes fundamentales del plan histórico de modernización de la red portuaria dominicana.

La inversión supera los 100 millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El plan no solo contempla la modernización de la terminal, sino también la infraestructura vial que conecta Navarrete con Manzanillo, obra ya concluida en su totalidad.

Con esta mejora vial, el transporte de carga desde Santiago hasta el puerto se agiliza de manera significativa, lo que permitirá dinamizar el comercio regional y reducir costos logísticos para los sectores productivos.

Rodríguez destacó que el puerto operará bajo un modelo híbrido, similar al de Taíno Bay en Puerto Plata, capaz de manejar de forma simultánea tanto carga como cruceros turísticos.

En Puerto Plata, recordó, este modelo ha demostrado ser exitoso, generando 25 millones de pesos mensuales, divididos en partes iguales entre carga y turismo de cruceros.

Por su ubicación geográfica, Manzanillo tiene una ventaja competitiva: su cercanía con la Florida, principal punto de salida de cruceros en el Caribe. Esto lo convierte en un puerto con alto potencial para integrarse a rutas internacionales de gran flujo turístico.

Durante su intervención en el programa Matinal 5, Rodríguez subrayó que la actual gestión del presidente Luis Abinader ha logrado que líneas de prestigio mundial como Disney Cruise Line regresen a la República Dominicana después de años de ausencia.

El titular de APORDOM también informó que en Santo Domingo se ejecuta un plan de expansión que permitirá recibir barcos de la clase Oasis de Royal Caribbean, con capacidad para más de 8,000 pasajeros, lo que solucionará la histórica limitación de la profundidad del río Ozama.

En el caso de Barahona, señaló que ya se han rehabilitado tres de sus seis muelles, lo que abre la posibilidad de recibir cruceros medianos de hasta 3,500 pasajeros y potenciar así el turismo del sur.

“Estamos viviendo un proceso histórico: nunca antes tantos puertos dominicanos habían sido modernizados de manera simultánea. Montecristi, Puerto Plata, Samaná, Barahona y Santo Domingo serán motores de desarrollo y pondrán a la República Dominicana en el mapa mundial de los cruceros y el comercio marítimo”, afirmó Rodríguez.

Finalmente, el director ejecutivo de APORDOM recalcó que estas transformaciones no solo amplían la infraestructura, sino que fortalecen la seguridad de la cadena logística, incrementan la competitividad comercial y elevan la eficiencia de las operaciones marítimas.

Con el Puerto de Manzanillo como emblema, la República Dominicana se encamina a consolidarse como uno de los nodos portuarios más dinámicos del Caribe en los próximos años.

