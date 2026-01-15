Modelo de OnlyFans denuncia estafa tras pagar US$1,500 para postularse a diputada

La modelo peruana Karen Paniagua, conocida por crear contenido en OnlyFans, denunció este martes que realizó el pago requerido para postularse como candidata al Congreso de la República, pero que el partido Avanza País no le ha devuelto el dinero tras dejarla fuera del proceso.

Durante una entrevista en el programa Beto a Saber, transmitido por el canal Willax, Paniagua afirmó que en noviembre del año pasado entregó alrededor de 5,370 soles (unos 1,590 dólares) y que desde entonces no ha recibido respuesta alguna del partido, pese a sus reiterados intentos de contacto.

“Lo correcto sería que, si ese cupo que era mío se lo asignaron a otra persona, entonces me devuelvan el dinero, porque ese aporte tenía como finalidad una causa social”, reclamó la joven.

Cuando anunció su aspiración política en redes sociales, Paniagua había explicado que su intención era trabajar en favor de sectores vulnerables, especialmente de la niñez, desde el nuevo Congreso bicameral que se instalará este año en Perú.

¿Influyó su pasado en OnlyFans?

Al ser cuestionada sobre si su contenido en la plataforma para adultos influyó en que su candidatura fuera descartada, la modelo, de 27 años, respondió con cautela. Aseguró que había prometido dejar ese tipo de contenido como parte de un acuerdo.

“Todos sabían quién era yo y qué tipo de contenido hacía. Si me aceptaron fue también por el alcance que tengo en redes sociales. No había nada de qué sorprenderse”, sostuvo.

Actualmente, Paniagua señaló que ya no produce contenido en OnlyFans, que estudia Ciencias Políticas y que se enfoca en la creación de contenido turístico en redes sociales.

“Quiero comenzar una nueva etapa. Tenía mucha ilusión con este proyecto y aún no cierro la puerta a la política. Sí quiero aportar”, concluyó.