Moa Cabrera explora nuevos sonidos junto a Frank Castillo en “Espina y Miel”

Bartolo García

El cantautor Moa Cabrera presentó el video musical de “Espina y Miel”, una colaboración con Frank Castillo que marca un giro sonoro hacia el rock latino y evidencia la evolución artística de ambos intérpretes, orgullosamente originarios de Santiago.

La propuesta destaca por un sonido crudo y directo, acompañado de una narrativa visual que refuerza el carácter intenso de la canción, apostando por una estética sobria que pone en primer plano la fuerza interpretativa de los artistas.

Reconocido por su trayectoria en boleros y baladas de aire bohemio, Moa Cabrera sorprende con la naturalidad con la que asume este nuevo registro musical, demostrando que su voz y sensibilidad artística trascienden géneros.

En “Espina y Miel”, Cabrera mantiene su sello poético, adaptándolo a una sonoridad más robusta, donde las guitarras y la energía del rock conviven con letras cargadas de emoción y reflexión.

Frank Castillo, por su parte, deja ver una faceta sólida como solista, reafirmando su madurez musical tras su paso por la banda Frankos, con una interpretación elegante y segura que complementa de forma efectiva la propuesta.

La química entre ambos artistas se percibe tanto en el plano vocal como en la puesta en escena del audiovisual, logrando una colaboración equilibrada que no opaca, sino que potencia las virtudes individuales de cada uno.

“Espina y Miel” es una composición original de Moa Cabrera, con arreglos a cargo de Abel González, quien aporta una estructura musical que conecta lo clásico con lo contemporáneo dentro del rock latino.

La producción audiovisual estuvo dirigida por Cruz Monty, quien apostó por una narrativa visual que acompaña la intensidad emocional del tema, reforzando el mensaje sin recurrir a excesos estéticos.

Según explicó Cabrera, la canción busca tocar los recuerdos de sus contemporáneos y transportarlos a etapas marcadas por la infancia y la juventud, apelando a la memoria emocional del oyente.

La letra está inspirada en una relación de pareja condicionada por el interés, una realidad común que, de acuerdo con el cantautor, muchas veces se vive pero pocas veces se reconoce abiertamente.

Este lanzamiento se convierte en el octavo sencillo en la carrera artística de Moa Cabrera, sumándose a temas como “Esa mujer”, “Qué hago contigo”, “Tengo miedo”, “La Vida pasa”, “Nos cayó encima”, “Volverte a ver” y “Como le da la gana”.

Con este nuevo trabajo, el artista continúa ampliando su catálogo musical y reafirma su disposición a experimentar con distintos estilos sin perder su identidad creativa.

Tras el estreno del video, Cabrera expresó que el año 2025 ha sido para él un periodo de grandes aprendizajes, logros importantes y experiencias que fortalecieron su crecimiento personal y profesional.

Finalmente, manifestó su esperanza de que el 2026 sea un año para dejar atrás miedos e inseguridades, elevar sus aspiraciones y avanzar con mayor determinación hacia la plena realización de sus metas artísticas.