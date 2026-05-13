MITUR, MIREX e INESDYC impulsan formación turística para fortalecer la diplomacia dominicana

El programa busca preparar al cuerpo diplomático para promover el turismo, atraer inversiones y fortalecer la imagen internacional del país

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Turismo (MITUR), en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), inició este martes el curso “Formación Turística para Diplomáticos”, una iniciativa orientada a fortalecer la proyección internacional del turismo dominicano.

La formación académica se desarrolla en modalidad presencial y virtual en la sede de INESDYC y se extenderá hasta el 21 de este mes, contando con la participación de especialistas y profesionales vinculados al sector turístico y diplomático.

Francisco Caraballo

El programa fue concebido para fortalecer las capacidades técnicas y estratégicas de los miembros del Servicio Exterior Dominicano y de funcionarios relacionados con el turismo, entendiendo que este sector se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento económico y social de la República Dominicana.

Durante el acto de apertura, el ministro de Turismo, David Collado, destacó a través de un mensaje que el turismo es una fuerza transformadora que impulsa la inversión, el empleo y el desarrollo nacional, señalando además que el cuerpo diplomático juega un papel clave en la promoción internacional del país.

Jacquelinne Mora

“El Servicio Exterior Dominicano se proyecta como un componente esencial en la promoción internacional del país. Cada misión diplomática constituye una plataforma estratégica para atraer inversión y consolidar nuevas oportunidades de desarrollo”, expresó Collado.

Por su parte, el viceministro de Cooperación Internacional del MITUR, Carlos Peguero, afirmó que la diplomacia turística se ha convertido en una herramienta estratégica para posicionar a República Dominicana en el escenario global y fortalecer su competitividad como destino.

José Espaillat

El embajador y rector del INESDYC, José Rafael Espaillat, resaltó que el turismo funciona como un instrumento de diplomacia cultural capaz de promover el diálogo, la cooperación y el entendimiento entre las naciones, fortaleciendo además la imagen del país ante el mundo.

Durante el curso se desarrollarán conferencias, paneles y sesiones especializadas sobre gobernanza turística, narrativa país, mercados emisores, sostenibilidad, inversión y conectividad aérea, con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales vinculados al turismo, la economía y la diplomacia.