Misteriosa emergencia escolar en Jarabacoa: 18 estudiantes trasladadas a hospitales por causas desconocidas

Por Fabio Hernández

Jarabacoa, RD. – Un ambiente de preocupación y desconcierto se vive desde la mañana de este martes en el Centro Educativo Manuel Ubaldo Gómez, del municipio de Jarabacoa, donde 18 estudiantes resultaron afectadas por una situación aún sin identificar, lo que obligó a su traslado de emergencia a distintos centros de salud.

De acuerdo con los primeros reportes, las jóvenes comenzaron a presentar crisis nerviosas, mareos y desmayos, provocando la inmediata intervención de los organismos de socorro y del personal médico local.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa del incidente, aunque se ha planteado la posibilidad de una intoxicación alimentaria o reacción ambiental, hipótesis que continúa bajo investigación.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, así como miembros de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Municipal, que coordinaron el traslado de las estudiantes afectadas.

Según testigos, al menos ocho ambulancias fueron necesarias para movilizar a las alumnas hacia diferentes centros asistenciales, incluyendo hospitales de Jarabacoa y La Vega.

Lo que más ha generado inquietud es que solo las niñas del plantel educativo resultaron afectadas, mientras que los estudiantes varones permanecen en condiciones normales, sin presentar síntomas similares.

Padres, maestros y comunitarios se congregaron frente al centro educativo, exigiendo explicaciones y respuestas oficiales ante la incertidumbre que ha sacudido la rutina escolar.

Una madre expresó su preocupación al señalar que su hija “salió bien de casa y de repente empezó a temblar y no podía hablar bien”, describiendo un cuadro que también reportaron otras familias.

El Ministerio de Educación confirmó que ha sido notificado del caso y que trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud Pública para realizar las evaluaciones médicas correspondientes y determinar el origen del evento.

Fuentes cercanas al centro informaron que los alimentos servidos en el desayuno escolar están siendo analizados por las autoridades sanitarias, mientras se inspeccionan las condiciones ambientales de las aulas y los servicios del plantel.

Mientras tanto, la dirección del centro decidió suspender las clases de forma preventiva, hasta que se esclarezcan las causas de lo ocurrido y se garantice la seguridad de la comunidad estudiantil.

En el municipio, el hecho ha causado gran alarma y numerosos mensajes de solidaridad hacia las familias de las estudiantes afectadas circulan en redes sociales bajo el hashtag #FuerzaJarabacoa.

Se espera que en las próximas horas las autoridades ofrezcan un informe oficial detallado sobre la situación, que mantiene en vilo a toda la comunidad educativa de Jarabacoa.

#eljacaguero #Jarabacoa #Educación #SaludPública #EmergenciaEscolar #RD #NiñasAfectadas #MinisterioDeEducación #MinisterioDeSalud #FabioHernández