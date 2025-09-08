Miriam Germán se incorpora al Consejo de Administración de Refidomsa

La exprocuradora general asume un nuevo rol en la gestión corporativa estatal y aporta su experiencia jurídica a la empresa energética

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) anunció la integración de la exprocuradora general de la República, Miriam Concepción Germán Brito, a su Consejo de Administración, en el marco de una reestructuración que busca consolidar la institucionalidad y el buen gobierno corporativo de la entidad.

La primera sesión de trabajo del renovado consejo estuvo encabezada por Samuel Pereyra, presidente del órgano, y marcó el inicio de una nueva etapa para la empresa estatal encargada de la seguridad energética del país.

En ese encuentro también se dio la bienvenida a los nuevos consejeros Wilson Radhamés Rodríguez y Juan Pablo Rafael Portorreal Ángeles, quienes se suman a Miguel Ángel de Jesús Vásquez Escoto, ya miembro del consejo.

La incorporación de Germán Brito ha sido interpretada como un movimiento estratégico, al tratarse de una figura reconocida por su trayectoria en la defensa de la institucionalidad, la autonomía del Ministerio Público y la lucha contra la corrupción.

Durante su gestión como procuradora general, que concluyó en agosto de 2024, Germán se destacó por un estilo firme y sin concesiones, lo que le valió respaldo ciudadano, pero también enfrentamientos con sectores de poder.

Su llegada al Consejo de Refidomsa un año después de dejar el cargo judicial evidencia la confianza que genera su figura en ámbitos distintos al estrictamente judicial.

El nuevo rol marca el inicio de una etapa profesional más vinculada al ámbito corporativo y estratégico, donde Germán podrá aportar sus conocimientos jurídicos en un sector clave como el energético.

Refidomsa destacó que la reestructuración del consejo forma parte de un plan de fortalecimiento de la gobernanza interna, en momentos en que la seguridad energética nacional requiere decisiones firmes y transparentes.

La participación de Germán en este espacio envía un mensaje de apertura hacia la inclusión de perfiles con experiencia judicial y credibilidad institucional en la administración de empresas estatales.

Analistas consideran que su presencia podría contribuir a reforzar los mecanismos de control y supervisión dentro de Refidomsa, así como a consolidar la confianza ciudadana en la gestión de la empresa.

La designación también amplía la visión de Germán en la gestión pública, pasando del ámbito judicial a la dirección de una entidad que forma parte del corazón del sistema energético dominicano.

Con este paso, Refidomsa busca fortalecer su papel no solo como empresa estratégica del Estado, sino también como referente en la aplicación de principios de transparencia y responsabilidad corporativa.

La inclusión de Miriam Germán Brito en el Consejo de Refidomsa refleja la tendencia creciente de vincular a figuras con trayectorias jurídicas y éticas reconocidas a espacios de decisión en sectores estratégicos de la economía nacional.

Su incorporación consolida la apuesta de la refinería por una gestión moderna, confiable y alineada con las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza corporativa.

#eljacaguero #MiriamGermán #Refidomsa #Gobernanza #EnergíaRD