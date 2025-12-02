Ministro Ito Bisonó recibe a la embajadora de EE. UU., Leah Campos, en el inicio de sus encuentros oficiales con instituciones del Gobierno dominicano

Santo Domingo.- La nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, inició su agenda de encuentros institucionales con una visita al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), donde sostuvo una reunión con el ministro Víctor -Ito- Bisonó en la que abordaron temas prioritarios de la agenda bilateral en comercio, inversión y cooperación técnica.

Durante el encuentro, ambas delegaciones reafirmaron la importancia estratégica de la relación entre la República Dominicana y los Estados Unidos, destacando la cooperación en materia comercial, institucional y de fortalecimiento de capacidades.

El ministro Bisonó subrayó la relevancia del vínculo económico bilateral, señalando que solo entre enero y octubre de 2025 el intercambio comercial superó los US$15,900 millones, con un crecimiento interanual de 3%, impulsado por el dinamismo de las exportaciones dominicanas hacia el mercado norteamericano. Indicó además que las exportaciones dominicanas a Estados Unidos superaron los US$6,000 millones, también con un incremento de 3%, y que más del 89% de estas corresponden al régimen de zonas francas, liderado por sectores como dispositivos médicos, aparatos eléctricos, cigarros puros y cigarritos, joyería y manufactura avanzada.

“Estos resultados confirman la fortaleza de nuestra relación económica y la confianza que el mercado estadounidense mantiene en la producción dominicana,” afirmó el ministro Bisonó. Además, Bisonó agradeció la distinción de iniciar sus encuentros oficiales en el MICM.

El titular del MICM también destacó la posición alcanzada por el país en materia de inversión extranjera directa (IED). Recordó que en 2024 la República Dominicana registró un récord de US$4,523 millones en IED, mientras que en 2025 mantiene una tendencia positiva que podría superar esa cifra.

Asimismo, resaltó que en 2024 el país captó el 30% de los flujos de inversión que llegaron al Caribe, consolidando su posición como uno de los destinos más competitivos de la región gracias a su estabilidad macroeconómica, clima de negocios favorable y seguridad jurídica.

Cooperación estratégica e institucional

El MICM destacó que la República Dominicana mantiene una relación de cooperación cercana con agencias clave del Gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el Departamento de Justicia (DOJ), Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)

Administración para el Control de Drogas (DEA), Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).

Estas colaboraciones abarcan programas de fortalecimiento institucional, trazabilidad comercial, intercambio técnico y coordinación regulatoria, los cuales refuerzan la seguridad económica y la transparencia en los flujos comerciales.

Bisonó explicó que estas alianzas reflejan el posicionamiento del país como un socio confiable para los Estados Unidos, no solo en materia de comercio e inversión, sino también en estabilidad económica, logística y previsibilidad regulatoria. Destacó además que, según la edición 2025 del Índice Internacional de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio de EE. UU., la República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina.

Reconocimientos internacionales y combate al comercio ilícito

La embajadora Campos también recibió una actualización sobre los avances del país en la lucha contra el comercio ilícito. El MICM informó que la República Dominicana ha sido reconocida internacionalmente por sus esfuerzos contra la falsificación, el contrabando y la piratería, logrando la incautación e incineración de más de 160 millones de unidades de mercancías ilícitas en los últimos años.

El país ocupa actualmente la posición 50 entre 158 economías en el Illicit Trade Index 2025 del Economist Impact, situándose por encima del promedio global como uno de los Estados menos vulnerables al comercio ilícito, resultado de mejoras sostenidas en transparencia, control y seguridad de mercado.

La comisión del MICM estuvo encabezada por el ministro Víctor -Ito- Bisonó, acompañado del viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, así como del equipo técnico del Viceministerio de Comercio Exterior, integrado por Ilena Rosario, directora de Políticas Comerciales, y Vladimir Hernández, director de Integración Comercial.

De su lado, la embajadora estuvo acompañada por Daniel Butterfoss y Bryan Goldfinger, miembros del equipo del Departamento de Comercio de la Embajada de los Estados Unidos.