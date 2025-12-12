Ministro de Turismo verifica avances finales en la reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta

Bartolo García

La Caleta, Boca Chica.– El ministro de Turismo, David Collado, realizó este jueves una supervisión detallada de los trabajos de reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, una intervención que supera los RD$350 millones y que forma parte de los esfuerzos por revitalizar espacios naturales con valor ecológico, histórico y turístico.

Collado verificó el cumplimiento del cronograma establecido, ya que la obra está programada para inaugurarse en el transcurso de este mes de diciembre. Su visita incluyó un recorrido por senderos, áreas remozadas y zonas de servicios que componen la intervención.

El ministro destacó que el proyecto tiene como objetivo impulsar el turismo, fortalecer la protección del patrimonio natural y convertir este espacio en un atractivo accesible tanto para visitantes internacionales que llegan por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) como para familias dominicanas.

“Estamos aquí en la supervisión final del Parque Submarino La Caleta, que tenía más de 50 años abandonado. Lo hemos iluminado y remozado completamente, con nuevos parqueos, senderos y múltiples intervenciones”, expresó Collado, resaltando el impacto positivo que tendrá la obra.

Señaló que el parque también servirá como una última visita turística para quienes están de paso por el AILA, brindándoles un espacio seguro, amplio y al aire libre donde puedan disfrutar antes de abordar sus vuelos.

Collado explicó que la intervención directa del parque supera los RD$250 millones, mientras que más de RD$80 millones se han destinado a la recuperación de sus entornos, incluyendo los tradicionales escudos con los países de las Américas y las aceras que bordean el área.

En la supervisión también participó Juan Mubarak, director Nacional de Patrimonio Monumental, quien recordó que La Caleta no es solo un espacio recreativo, sino también un lugar cultural y arqueológico, con una herencia prehispánica de gran relevancia regional, la cual fue preservada cuidadosamente durante el proceso de remozamiento.

Mubarak adelantó que para la segunda etapa se contempla la construcción de un centro de interpretación, donde los visitantes podrán conocer el significado histórico del área desde tiempos previos a la llegada de los españoles.

La intervención abarca un área general de 119,925 metros cuadrados, dentro de la cual se desarrolló un paseo de 2.74 kilómetros dedicado a los países de América y el Caribe. Este paseo incluye el remozamiento de los monolitos con escudos ubicados en la salida del AILA, un ícono visual para quienes transitan por la zona.

El proyecto también incluye una intervención paisajística integral, diseñada para mantener y proteger las especies propias del Parque Nacional y asegurar un recorrido armonioso para los visitantes.

Entre las obras ejecutadas se encuentran nuevos senderos peatonales, estacionamientos amplios, plazas, miradores, áreas infantiles, zonas de esparcimiento y un módulo adecuado para vendedores locales.

De igual manera, se construyó un nuevo módulo de servicios que incluye baños modernos, oficinas de Politur y áreas de atención, garantizando que la experiencia de los usuarios sea segura, organizada y cómoda.

Con la reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso con la renovación de espacios públicos, la preservación ambiental y el fortalecimiento del turismo sostenible en República Dominicana.