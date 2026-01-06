Ministro de Deportes Kelvin Cruz anuncia remozamiento del Polideportivo José “Chachito” Carrasco

Por: Juan Pablo Bourdierd

Santiago Rodríguez, RD. – El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció el remozamiento integral del Polideportivo José “Chachito” Carrasco, una instalación deportiva con más de dos décadas de construida que actualmente presenta un notable deterioro.

Remozamiento del Polideportivo José “Chachito” Carrasco

El anuncio fue realizado durante el sexto partido de la serie final del XXIV Torneo de Baloncesto Superior con Refuerzos de Santiago Rodríguez, disputado entre los clubes Pueblo Arriba (CPA) y Deportivo La Joya, ante la presencia de más de mil fanáticos que colmaron el recinto.

Apoyo al baloncesto y mejoras al Polideportivo de Santiago Rodríguez

Durante la actividad, el titular de Deportes también entregó una donación de 500 mil pesos para apoyar el desarrollo del torneo, organizado por la Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez (ABASARO), presidida por Modesto Taveras.

Cruz detalló que las reparaciones contemplan un remozamiento completo de la infraestructura, incluyendo el techo, la instalación de un nuevo tabloncillo con certificación FIBA, adecuación de oficinas administrativas, baños, graderías y otras áreas esenciales. “Santiago Rodríguez merece una instalación deportiva digna, moderna y funcional”, expresó el funcionario.

En el recorrido y acto protocolar acompañaron al ministro la gobernadora provincial Glehany Azcona Torres; los alcaldes Félix Marte, de Sabaneta, y Miguel Ángel Mercado, de Villa Los Almácigos; el diputado Nicolás Tolentino López, Modesto Taveras – presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago Rodríguez – “ABASARO”, así como dirigentes deportivos y otras personalidades de la provincia.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por la comunidad deportiva local, que por años ha reclamado la rehabilitación del principal escenario techado de la provincia, considerado un eje clave para el fomento del deporte y la sana recreación juvenil.