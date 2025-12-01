Ministro David Collado anuncia entrega en diciembre de la Plaza Cultural Seibana

Bartolo García

Santa Cruz, El Seibo.– El ministro de Turismo, David Collado, informó este domingo que la reconstrucción de la Plaza Cultural y Multiuso Seibana será inaugurada en las primeras semanas de diciembre, tras supervisar personalmente los avances del proyecto.

Durante su visita, el funcionario destacó que esta obra fortalecerá el atractivo turístico de la provincia y se convertirá en un nuevo espacio para la promoción de su identidad cultural.

Collado aseguró que la moderna infraestructura impulsará la economía local al servir como escenario para eventos artísticos, deportivos y sociales, además de las tradicionales corridas de toros que caracterizan a El Seibo.

“Vinimos a supervisar esta importante obra, comprobar que se está cumpliendo con el cronograma de reconstrucción”, expresó el ministro al recorrer las instalaciones acompañado de autoridades locales.

La inversión en la plaza asciende a RD$300,780,963, reafirmando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del turismo en la región Este.

El complejo contará con una capacidad para 3,500 personas, parqueos para autobuses y automóviles, y un área infantil de 2,567 metros cuadrados para el disfrute familiar.

Collado afirmó que la plaza marcará “un antes y un después” en el desarrollo turístico y cultural de la provincia, al ofrecer un espacio digno para eventos de alto impacto comunitario.

El proyecto abarca 5,700 metros cuadrados de construcción dentro de un área total intervenida de 20,560 metros cuadrados, con un diseño accesible para todos los usuarios.

Una explanada de 17,760 metros cuadrados rodeará la infraestructura, permitiendo que los visitantes disfruten de espacios abiertos para actividades recreativas.

Además, se han habilitado 107 parqueos para vehículos, 7 para autobuses y 36 para motores, de manera que se garantice el flujo durante actividades masivas.

La plaza también contará con 4,521 metros cuadrados de paisajismo, sistemas modernos de iluminación y seguridad, y zonas pensadas para el esparcimiento colectivo.

En su interior habrá un salón multiuso con capacidad para 60 personas, palcos para 56 espectadores, oficinas administrativas y 6 módulos comerciales, con cocinas y áreas de preparación para apoyar el comercio local.

Asimismo, el diseño incluye establos para los toros, camerinos, boleterías, sala de espera, punto de información y tienda de recuerdos, asegurando el funcionamiento óptimo en cada actividad.

El Ministerio de Turismo destacó que esta plaza se convertirá en un nuevo motor cultural para El Seibo, dinamizando la economía y fomentando el orgullo y la tradición de la comunidad.