Ministerio Público busca llevar a juicio a propietarios de Jet Set por colapso fatal

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio Público solicitó formalmente la apertura a juicio de fondo contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, vinculados a la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.

El caso está relacionado con el colapso del techo del establecimiento el 8 de abril de 2025, un hecho que provocó la muerte de 236 personas y conmocionó a todo el país.

La solicitud fue presentada por los fiscales Enmanuel Ramírez, Miguel Collado y Rosa Ysabel Mejía, adscritos a la Dirección de Persecución del Ministerio Público.

Equipos de rescate en búsqueda de sobrevivientes, la mañana del martes en Santo Domingo.

Eddy Vittini (AP)

El equipo acusador pidió al magistrado Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitir un auto de apertura a juicio para que los imputados respondan por los hechos.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó mantener las medidas de coerción impuestas a los acusados, al considerar que persisten los elementos que justifican dichas disposiciones.

De igual forma, requirió la inmovilización de productos bancarios y otros bienes vinculados a los imputados, como parte del proceso judicial en curso.

Las autoridades indicaron que estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar posibles responsabilidades civiles derivadas del caso.

El proceso continúa en fase judicial, mientras el país sigue atento al desarrollo de uno de los casos más impactantes en la historia reciente de la República Dominicana.