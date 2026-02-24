Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb celebrará el “Festival de la Familia 2026” en el Parque Mirador Norte

Santo Domingo.– El Ministerio Internacional Monte de Dios Horeb celebrará el tradicional Festival de la Familia el próximo viernes 27 de febrero en el Parque Mirador Norte, en Villa Mella, con el propósito de inspirar a la sociedad a fortalecer la armonía y la unidad familiar, estableciendo a Dios como el centro y fundamento de sus vidas.

Desde las 9:00 a.m., más de 10,000 personas de todas las edades se darán cita en este encuentro anual, que incluirá juegos recreativos, competencias deportivas, conciertos de alabanza y presentaciones artísticas en un ambiente de sana convivencia.

Los pastores Miguel y Montserrat Bogaert destacaron que el Festival de la Familia es una celebración llena de alegría y valores, orientada a fortalecer los lazos familiares y a resaltar el papel fundamental de la familia en la construcción de una mejor sociedad.

En ese sentido, el pastor Miguel Bogaert afirmó que la descomposición social en la República Dominicana obedece a la falta de formación en valores, los cuales se consolidan cuando están fundamentados en el amor y el temor de Dios, ya que amar a Dios no se impone, sino que se modela y se transmite desde el seno del hogar.

Esta gran celebración reúne cada año a iglesias y familias de distintas provincias y localidades del país, entre ellas La Romana, San Francisco de Macorís, Bonao, San Pedro Macorís, Higüey, Navarrete, Bávaro y Tenares, así como diversas comunidades del Gran Santo Domingo.