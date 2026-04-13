Ministerio de Trabajo recomienda flexibilizar horarios y aplicar teletrabajo

La medida busca proteger a los trabajadores ante las condiciones climáticas y el alto nivel de alertas emitido por las autoridades

El Ministerio de Trabajo recomendó a los empleadores flexibilizar la jornada laboral e implementar el teletrabajo en las provincias bajo alerta, debido a las condiciones climáticas provocadas por las lluvias que afectan gran parte del territorio nacional.

La disposición fue emitida este 12 de abril mediante un comunicado oficial, en el que se establece que la medida aplica para el Distrito Nacional y 26 provincias en alerta amarilla, así como dos en alerta verde, conforme a los reportes del Centro de Operaciones de Emergencias.

La institución exhortó a las empresas cuyas operaciones se desarrollan en estas demarcaciones a adoptar, en la medida de lo posible, el trabajo a distancia, con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores a riesgos como inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Asimismo, planteó que los empleadores deben aceptar como justificadas las tardanzas o ausencias de empleados que enfrenten dificultades para trasladarse a sus lugares de trabajo debido a la situación climática.

El Ministerio de Trabajo subrayó que estas medidas tienen como prioridad garantizar la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores, aclarando que su aplicación no debe implicar la pérdida de derechos laborales ni de beneficios adquiridos.

En el comunicado también se hizo un llamado a la responsabilidad compartida entre empleadores y empleados para prevenir situaciones de riesgo, así como a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Las autoridades reiteraron que las lluvias continuarán en gran parte del país, por lo que insistieron en seguir las orientaciones de los organismos de emergencia.

En alerta amarilla se encuentran el Distrito Nacional y provincias como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi, San José de Ocoa, El Seibo, La Altagracia, Bahoruco, Duarte, Independencia, San Cristóbal, Elías Piña, La Romana, Valverde y Santo Domingo.

Mientras tanto, Dajabón y San Juan permanecen en alerta verde, aunque bajo vigilancia ante la posibilidad de cambios en las condiciones meteorológicas.

El Ministerio reiteró que estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para minimizar riesgos y proteger a la población trabajadora durante este periodo de inestabilidad climática.