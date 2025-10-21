Ministerio de Trabajo pospone jornada nacional de empleo por el paso de la tormenta tropical Melissa

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Ministerio de Trabajo anunció este martes la posposición de la jornada nacional de empleo “Tu empleo está aquí”, originalmente pautada para celebrarse este miércoles 22 de octubre en el Centro de Convenciones de UNICARIBE, ubicado en el Malecón de Santo Domingo, debido a las condiciones adversas generadas por la tormenta tropical Melissa.

La medida fue tomada como parte de las acciones preventivas dispuestas por el Gobierno dominicano ante los efectos del fenómeno atmosférico que afecta gran parte del territorio nacional, con lluvias intensas, ráfagas de viento y posibles inundaciones.

La institución informó que la jornada será reprogramada para una nueva fecha, la cual será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales del Ministerio y sus redes sociales, garantizando que el evento se desarrolle en condiciones seguras tanto para los participantes como para las empresas involucradas.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, expresó que la decisión busca preservar la integridad de los ciudadanos y evitar riesgos innecesarios. “Nuestra prioridad es la seguridad de los participantes, las empresas y todo el personal que hace posible esta iniciativa. Reanudaremos la jornada tan pronto las condiciones climáticas lo permitan”, aseguró.

La jornada “Tu empleo está aquí” forma parte del Programa Nacional de Empleabilidad, impulsado por el Ministerio de Trabajo, que conecta directamente a los buscadores de empleo con empresas de los sectores hotelero, industrial, comercial y de servicios, con el propósito de fomentar la inserción laboral y reducir el desempleo.

En esta edición, se esperaba la participación de 64 empresas nacionales e internacionales, que ofrecerían más de 6,800 vacantes en distintas áreas, incluyendo atención al cliente, logística, mantenimiento, cocina, tecnología y administración.

El ministro Olivares agradeció la comprensión y apoyo de las empresas participantes, destacando su compromiso con la generación de oportunidades laborales. “Agradecemos profundamente la disposición de las empresas que, pese a la situación climática, mantienen su entusiasmo por formar parte de este esfuerzo conjunto en favor del empleo digno”, manifestó.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y a seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo durante el paso de la tormenta Melissa.

El COE mantiene en alerta roja al Gran Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional, así como a las provincias San Cristóbal, Peravia (Baní), Azua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana. Además, no se descarta la ampliación de la alerta a otras demarcaciones, según la evolución del sistema tropical.

El organismo también recordó que los efectos de Melissa podrían dejar acumulados de lluvias de entre 200 y 300 milímetros en algunas zonas, por lo que recomendó a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada.

El Ministerio de Trabajo, junto al COE y otras instituciones del Gobierno, mantiene coordinación permanente para garantizar la protección de la ciudadanía y el cumplimiento de las medidas preventivas anunciadas por el presidente Luis Abinader.

Olivares reiteró que el Ministerio continuará promoviendo espacios de vinculación laboral en todo el país, reafirmando el compromiso del Gobierno con la creación de empleos formales y la inclusión social. “Cada jornada representa esperanza para miles de dominicanos que buscan una oportunidad. Retomaremos esta actividad con más fuerza, porque sabemos que el trabajo es la base del progreso”, puntualizó.

La institución cerró su comunicado instando a todos los inscritos en la jornada a consultar los canales digitales oficiales para conocer la nueva fecha de realización, una vez las condiciones meteorológicas se normalicen y el COE levante las restricciones en las provincias afectadas.

