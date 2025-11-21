Ministerio de Salud presenta campaña para promover uso responsable de antibióticos

Santo Domingo . – Con el objetivo de sensibilizar a la población frente a las problemáticas ocasionadas por el mal uso de los antibióticos, el Ministerio de Salud, junto a la Unión Europea, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Expertise France, realizó el lanzamiento de la Campaña sobre la Resistencia Antimicrobiana (RAM).



A través de esta campaña el Ministerio y las instituciones colaboradoras buscan fortalecer la conciencia colectiva y promover el intercambio de experiencias nacionales e internacionales, así como identificar estrategias sostenibles que permitan avanzar en la implementación efectiva del Plan Nacional para la Contención de la RAM en República Dominicana.



Víctor Atallah, ministro de Salud, precisó que el ingerir antibióticos para enfermedades incorrectas ocasiona que estos pierdan la efectividad lo que puede derivar en tratamientos más largos y costosos, complicaciones de salud más graves y la resistencia antimicrobiana.



“El uso inapropiado de los antibióticos es un problema de salud mundial. Esta campaña nace de la necesidad de recordar a la población que el uso de estos de manera incorrecta puede generar serias consecuencias. Exhortamos a todos a acudir al médico, evitar la automedicación y seguir siempre las indicaciones de los profesionales de la salud”, expresó el ministro de Salud.



Atallah explicó una serie de acciones que desde el Ministerio de Salud se están realizando como mayor regulación, una gobernanza mas estricta, trabajar con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), para el control en la distribución de medicamentos, establecer el uso de la receta obligatoria para prescripción de antibióticos, tener una una mayor supervisión de farmacias y distribuidoras y avanzar en el Plan Nacional de RAM 2025-2030.



La campaña, que se presentó en el marco de la semana de concienciación sobre la RAM, está dirigida al público en general, farmacias y al sector agropecuario abordando los tres ámbitos clave del enfoque “Una Salud”: salud humana, salud animal y medio ambiente.



Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva del MSP, presentó la campaña indicando que esta fomentará la concientización de la resistencia antimicrobiana a través de un enfoque integral que combina la educación, regulación y el monitoreo constante.

“El reto no es solo sensibilizar, es lograr un cambio en las personas para evitar la automedicación”

Indicó que la misma utiliza nombres de medicamentos falsos como: “Sin-Recetina”, “Ineficax”, “Auto-Medicol”, y “Malusomicina”, para mostrar el uso de esos antibióticos de manera incorrecta y visibilizar y cuestionar a la vez, los comportamientos que alimentan la resistencia.

El objetivo es crear conciencia entre las personas para eliminar el hábito de la automedicación y recordar que la RAM es, ante todo, consecuencia del uso inadecuado de antibióticos.



El slogan de la campaña es, “Usemos los antibióticos con responsabilidad”, se basa en tres pautas esenciales: no utilizar antibióticos para las infecciones virales, evitar cualquier uso sin indicación profesional y reconocer que la responsabilidad es colectiva: ciudadanos, cuidadores, veterinarios, instituciones.



Melvin Asin, jefe de cooperación de la delegación de la Unión Europea declaró: “Esta campaña, que refleja nuestro compromiso con la salud, no es una acción aislada: forma parte de una transformación sostenible del sistema dominicano para detectar, comprender y controlar las resistencias antimicrobianas”.



Yori Roque, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología (SDI), destacó la creciente amenaza que representa la resistencia antimicrobiana a la salud global. Hizo un llamado a la unidad y la colaboración entre diversos sectores, incluyendo autoridades de salud, academia y organismos internacionales, para abordar esta problemática que afecta a la República Dominicana y resaltó la importancia de desarrollar soluciones, mejorar la formación de recursos humanos y promover el uso responsable de antimicrobianos.



En tanto que Romeo Montoya, asesor CDE OPS/OMS en la República Dominicana, hizo énfasis en la importancia de actuar urgentemente para proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y la economía frente a esta amenaza que representa la RAM, la cual se intensifica debido al continuo uso indebido y excesivo de antimicrobianos.



Paneles centrales sobre la RAM

Como parte de la conmemoración de la Semana de Concienciación sobre la RAM, el Ministerio de Salud, a través del programa de ITS VIH y Hepatitis del MSP, que coordina la doctora Mónica Thormann, junto a la Sociedad de Infectología, desarrolló una serie de talleres dedicados a analizar la resistencia antimicrobiana, compartir experiencias de otros países y abordar la situación a nivel regional.



La primera ponencia estuvo a cargo de Alfie Abad, sobre el “Panorama Global y Regional de la RAM”: “Implicaciones Sanitarias y Económicas”, que realizó un análisis integrado del contexto internacional y regional de la resistencia antimicrobiana, sus tendencias, consecuencias en salud pública y el impacto económico para los sistemas sanitarios.



Luego, Eladio Pérez, presentó el “Plan Nacional para la Contención de la Resistencia Antimicrobiana en República Dominicana: avances, desafíos y sostenibilidad”, durante su participación presentó la hoja de ruta nacional elaborada junto al MSP, logros alcanzados, retos en vigilancia, formación, uso racional de antimicrobianos y financiamiento sostenible.



Jorge Chaverri Murillo, jefe de Sección de Medicina del Hospital Calderón Guardia, Caja Costarricense del Seguro Social, mostró la Experiencia de Costa Rica en la implementación de su “Plan Nacional contra la RAM”, las lecciones aprendidas, estrategias de éxito y mecanismos de cooperación regional.

La actividad finalizó con el “Panel Multisectorial: “Una Salud en Acción”, que contó con panelistas invitados, representante del Ministerio de Agricultura, Colegio Médico Veterinario, MSP/ VMGR y OPS.



Los ejes temáticos del panel fueron gobernanza interinstitucional y cooperación multisectorial, uso racional de antimicrobianos en salud humana y animal, la educación y sensibilización social y el financiamiento y sostenibilidad del enfoque Una Salud.