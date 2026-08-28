Ministerio de la Juventud abre postulaciones para la 31.ª edición del Premio Nacional de la Juventud

Bartolo García

SANTIAGO.– El Ministerio de la Juventud realizó en Santiago el lanzamiento regional de la 31.ª edición del Premio Nacional de la Juventud (PNJ), dando inicio a la convocatoria destinada a reconocer y visibilizar a jóvenes dominicanos que sobresalen por sus aportes al desarrollo social, académico, cultural, deportivo y empresarial del país.

La actividad estuvo encabezada por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, junto a los viceministros Francisco Santiago y Endry González, y contó con la participación de miembros del jurado, representantes de los sectores público y privado, líderes de organizaciones de la sociedad civil e invitados especiales.

Durante el encuentro fueron presentados los requisitos, categorías y procedimientos establecidos para las postulaciones. La convocatoria está dirigida tanto a jóvenes dominicanos con trayectorias destacadas como a personas e instituciones interesadas en postular candidatos que consideren merecedores del máximo reconocimiento estatal dedicado a la juventud.

Valdez manifestó que el objetivo es identificar el talento existente en cada provincia, comunidad y sector del país, creando oportunidades para que las historias de jóvenes que están generando transformaciones positivas sean conocidas y puedan servir de inspiración para la sociedad dominicana. El funcionario aseguró que el Ministerio continuará trabajando para ampliar la visibilidad de las nuevas generaciones.

El Premio Nacional de la Juventud constituye el máximo reconocimiento otorgado por el Estado dominicano a jóvenes destacados y tiene su fundamento en la Ley núm. 20-93 y su Reglamento 23-97. El galardón busca promover el liderazgo, la excelencia, el compromiso social y los aportes de las nuevas generaciones en diferentes ámbitos de la vida nacional.

Esta edición contempla 15 renglones de participación, incluyendo desarrollo cultural, deporte nacional e internacional, emprendimiento, liderazgo político y religioso, mérito estudiantil, preservación de los recursos naturales, servicios sociales voluntarios, superación profesional y personal, así como reconocimientos para jóvenes dominicanos residentes en el exterior.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre y podrán realizarse mediante los canales oficiales del Ministerio de la Juventud. Con el lanzamiento regional realizado en Santiago, la institución busca acercar el PNJ a los diferentes territorios y descubrir jóvenes cuyo talento, esfuerzo y compromiso estén contribuyendo a generar nuevas oportunidades y transformaciones en República Dominicana.