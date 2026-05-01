Ministerio de Justicia representa a la COMJIB durante IV Encuentro Anual de COPOLAD

Punta Cana, República Dominicana. – El Ministerio de Justicia de la República Dominicana participó en representación de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) durante el IV Encuentro Anual de “COPOLAD”, celebrado los días 28 y 29 de abril en Punta Cana, República Dominicana.

“COPOLAD” es el Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra la droga.

La intervención del Ministerio de Justicia estuvo a cargo del viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Noel Sued Canahuate, quien abordó el tema sobre los estándares iberoamericanos de política criminal y penitenciaria en la sesión titulada “Humanización de la Justicia Penal”.

El panel fue moderado por Olivier Luyckx, jefe de unidad de Programas País para América Latina y el Caribe de la Comisión Europea. También participaron los expertos internacionales Marcos J. Parera, representante de la Secretaría Técnica de la Red de Tráfico y Trata de Personas; Margarida Rego, jefa de unidad en el ICAD de Portugal; y Beatriz López, consultora experta de COPOLAD.

A la par de las sesiones plenarias, el viceministro Sued Canahuate y Olivier Luyckx, de la Comisión Europea, sostuvieron un encuentro bilateral, junto a representantes de COPOLAD, con el propósito de identificar posibles puntos de cooperación internacional en beneficio del Ministerio de Justicia.

Durante el desarrollo del evento participaron otras autoridades dominicanas como la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el viceministro de Seguridad Interior, Edwin Feliz; el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro Abreu; el presidente de la DNCD, vicealmirante Cabrera Ulloa; y la embajadora dominicana ante Bélgica, Joan Margarita Cedano.