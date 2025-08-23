Ministerio de Agricultura aclara: ningún funcionario está detenido ni bajo investigación

Bartolo García

Santo Domingo, R.D. – El Ministerio de Agricultura salió este martes al frente de versiones difundidas en algunos medios de comunicación que señalaban la supuesta detención de funcionarios de la institución.

En un comunicado oficial, la entidad aseguró que ningún colaborador del ministerio se encuentra bajo investigación por parte de la Policía Nacional ni de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“Queremos dejar claro a la opinión pública que en nuestro ministerio no existe ningún funcionario detenido ni sometido a investigación”, destacó el documento.

La aclaración se produce luego de que circularan informaciones erróneas que, según Agricultura, buscaban generar confusión en la población.

El ministerio explicó que, no obstante, desde hace dos semanas lleva a cabo una investigación interna relacionada con el departamento de seguridad.

Este proceso involucra únicamente a algunos miembros de esa área, quienes fueron suspendidos de manera preventiva hasta tanto concluyan las indagaciones.

El comunicado subraya que estas acciones responden al compromiso de la institución con la ética, la transparencia y el correcto manejo de los fondos públicos.

De igual modo, Agricultura adelantó que los resultados de la investigación serán compartidos con la opinión pública en cuanto estén disponibles.

La entidad también señaló que los funcionarios bajo investigación interna no forman parte de los niveles de dirección superior del ministerio.

El texto reafirma que la institución trabaja en coordinación con los organismos de control y que se rige por un Comité de Ética permanente.

Ese organismo interno tiene la misión de garantizar el cumplimiento de la normativa, la buena conducta de los colaboradores y el uso correcto de los recursos del Estado.

“Nos regimos bajo principios claros de rendición de cuentas porque creemos que la mejor forma de servir al país es con transparencia”, concluyó el comunicado.

Con esta aclaración, Agricultura busca zanjar rumores y reafirmar su compromiso con la sociedad dominicana de actuar siempre apegados a la ética y la legalidad.