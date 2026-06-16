Millones inmigrantes, entre ellos miles dominicanos, en EUA verán Copa Mundial desde sus hogares; ICE redoblará vigilancia en ciudades juegan

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Ante la advertencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos de no descartar redoblar la vigilancia con agencias bajo su dependencia, entre ellas el ICE, en las ciudades donde se celebrarán los juegos de La Copa Mundial de la FIFA 2026, millones de inmigrantes, entre ellos miles de dominicanos, verán los mismos desde sus hogares.

Otras dependencias del DHS son el FBI, el Servicio Secreto, Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), entre otras.

Estados Unidos albergará 78 partidos del Mundial en 11 estadios, la mayoría ubicados en ciudades con alta concentración inmigrante y de origen latinoamericano, que aportan una buena parte de los aficionados.

Las ciudades donde se efectuarán los juegos en territorio estadounidense, entre el 11 de junio al 19 de julio del presente año, son: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Filadelfia, el área de la Bahía de San Francisco y Seattle. En Nueva York/Nueva Jersey serán los finales el 19 de julio.

En las mismas residen millones de inmigrantes indocumentados, entre ellos decenas de miles de quisqueyanos. “Estamos recomendando extremar precauciones, especialmente en las inmediaciones de los estadios”, dijo Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norte El América.

Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes lanzó la campaña “Sácale la Tarjeta al Odio”, que busca educar a las comunidades sobre los incidentes de odio y cómo denunciarlos.

En abril pasado, más de 120 organizaciones encabezadas por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, emitieron una alerta advirtiendo que los aficionados, jugadores, periodistas y visitantes con motivo del Mundial podrían correr “el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos”, a medida que la Administración del presidente Donald Trump intensifica su agenda migratoria.

Calendario de los juegos = https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/articles/calendario-fixture-mundial-2026-partidos-fechas