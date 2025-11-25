Miles personas recibieron en Paterson-NJ con pavos donaron Alex Méndez y su hijo

Por Ramón Mercedes

PATERSON-Nueva Jersey.- Miles de personas residentes en esta ciudad se beneficiaron este lunes al recibir el tradicional pavo y cajas con diversos alimentos para la cena del «Día de Acción de Gracias» (Thanksgiving) de parte de Alex Méndez, presidente del Consejo Municipal, y de su hijo Alex Méndez Jr. Comisionado electo de la Junta de Educación.

Es tradición en el concejal Méndez la entrega de miles de pavos, alimentos esenciales y recursos básicos, a personas de escasos recursos para que puedan celebra las fiestas del «Día de Acción de Gracias», que se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre.

Dicha celebración es «un día nacional de agradecimiento», cuyos orígenes se remontan a un festival de la cosecha de 1621 compartido por los colonos de Plymouth y el pueblo Wampanoag. Fue establecido como una celebración recurrente por el presidente Abraham Lincoln en 1863.

Méndez, el político hispano mayor valorado entre los votantes de Paterson, la segunda ciudad más poblada por dominicanos en Estados Unidos, después de NYC, se destaca nuevamente como un verdadero reflejo del espíritu de servicio y la generosidad que lo caracteriza junto a su equipo de trabajo.

La entrega por parte del concejal ha ido creciendo con el tiempo, se ha convertido en uno de los esfuerzos humanitarios más significativos de la temporada, brindando apoyo directo a numerosos hogares que se preparan para celebrar las festividades.

El funcionario municipal expresó su gratitud por la extraordinaria participación de voluntarios, ciudadanos y colaboradores que hicieron posible la actividad. «Este evento es mucho más que la entrega de comida». «Es un acto de amor, gratitud y de compromiso con nuestra comunidad», precisó.

Por su parte, Méndez Jr. destacó la importancia de enseñar a las nuevas generaciones el valor del servicio comunitario. «Crecer en Paterson me enseñó que ayudar al prójimo es parte de nuestra identidad. Hoy continuamos esa misión, llevando esperanza y demostrando que juntos podemos marcar la diferencia en la vida de muchas familias», afirmó.

Con la culminación de esta exitosa jornada, tanto Méndez como Méndez Jr. reafirmaron su determinación de continuar fortaleciendo programas e iniciativas que beneficien a las familias patersonianas, especialmente en tiempos de necesidad y desafíos económicos.