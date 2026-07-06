Milena Delgado presenta “REVERDE-Ser”, una propuesta para impulsar la restauración espiritual y emocional de las mujeres

Bartolo García

La escritora y conferencista Milena Delgado Durán presentó oficialmente “REVERDE-Ser: 30 días llevando tus raíces a corrientes de aguas vivas”, una obra concebida como una guía de acompañamiento espiritual y emocional para mujeres. El lanzamiento tuvo lugar durante un retiro de tres días celebrado en las montañas de Constanza, donde participaron mujeres provenientes de distintas ciudades y países.

El encuentro estuvo enfocado en brindar un espacio de descanso, introspección y conexión con Dios, combinando momentos de adoración, oración, reflexión y dinámicas vivenciales orientadas a fortalecer la identidad femenina y promover la renovación interior. La experiencia buscó recordar a las participantes que siempre es posible volver a florecer, incluso después de las etapas más difíciles.

El Salto de Aguas Blancas en Constanza

Entre los momentos más significativos del retiro destacaron la Noche de Blanco, símbolo de nuevos comienzos; la Fogata del Alma, dedicada a liberar cargas emocionales; y el Rincón para Sanar, un espacio destinado a la oración y la reflexión. Estas actividades estuvieron acompañadas por el entorno natural de Constanza, creando un ambiente propicio para el crecimiento personal.

Uno de los instantes más emotivos fue la presentación del libro, donde cada participante recibió una edición especial autografiada e inició el recorrido de 30 días propuesto por la autora. Delgado explicó que su propósito es que la obra trascienda la lectura y se convierta en una experiencia de transformación que acompañe a las mujeres en su vida cotidiana.

Grupo de participantes en experiencia REVERDE – Ser

Durante su intervención, Milena Delgado afirmó que “REVERDE-Ser” nació con la intención de ayudar a las mujeres a reencontrarse con su identidad y fortalecer sus raíces espirituales. Asimismo, destacó que tanto el libro como el retiro forman parte de una misma visión enfocada en crear espacios donde las personas puedan sanar, restaurarse y renovar su propósito de vida.

Al concluir la actividad, la organización anunció que REVERDE-Ser regresará en 2027 con una nueva edición del retiro. Además, informó que el libro ya se encuentra disponible a través de Amazon y en una edición especial firmada distribuida directamente por la autora, como parte de esta iniciativa orientada a seguir acompañando a las mujeres en su camino de fe y crecimiento personal.