Milagros de Féliz presenta obra editorial “El coraje que nos falta”

Santiago de los Caballeros. Con 380 páginas de historias reales de niños y niñas en situación de calle y alto riesgo social, Milagros de Jesús de Féliz puso en circulación su nuevo proyecto editorial “El coraje que nos falta”, un libro que recoge veintiséis años de trabajo honorífico y voluntario dedicado a la defensoría de los derechos fundamentales de la niñez dominicana.



Prologado por Bruno Rosario Candelier y con el acompañamiento editorial de Ericarol Carlo, “El coraje que nos falta” se presenta no solo como una obra literaria de valor humano y social, sino como un llamado concreto a la acción y una invitación a mirar de frente otra humanidad que suele esquivarse por la prisa, el prejuicio o la indiferencia.



La venta del libro beneficia directamente a dos organizaciones que trabajan en la protección y educación de la niñez vulnerable en Santiago: la Escuela Flor del Campo, de la Fundación Monumento Viviente, Inc., y la Fundación Educativa Acción Callejera, Inc., instituciones que encarnan, en su labor cotidiana, el mismo coraje que el libro reclama.



De acuerdo con Milagros de Féliz, la puesta en circulación de la obra marca el inicio de una conversación que Santiago y el país necesitan tener sobre la infancia que crece fuera del radar de las instituciones, la política y la solidaridad organizada.



La presentación estuvo a cargo del jurista José Luis Taveras, quien reflexionó en torno al valor humano y jurídico de los testimonios reunidos en la obra, comentando que constituye un llamado a construir alianzas sólidas, responsables y duraderas que aseguren a cada niño, niña y adolescente el acompañamiento, la protección y las oportunidades que les permitan vivir con seguridad, justicia y dignidad.



El libro comprende 52 historias clasificadas por temáticas para facilitar su comprensión, relatos que surgen de vivencias compartidas en comunidades vulnerables de Santiago, donde la autora pudo observar de cerca realidades incómodas y complejas que el libro no esquiva.