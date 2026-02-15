Miguel Cotto lidera  grandes boxeadores en Copa Independencia

La Copa Independencia de Boxeo se ha consolidado durante más de cuatro décadas como uno de los torneos más emblemáticos del pugilismo en la República Dominicana, sirviendo de plataforma para el surgimiento y proyección de grandes talentos que luego brillaron en escenarios internacionales.

A lo largo de sus casi 45 años de historia, este certamen celebrado en Santiago ha visto pasar a decenas de boxeadores que, con el tiempo, se convirtieron en auténticas superestrellas del deporte, dejando una huella imborrable en la memoria de los aficionados.

Entre las figuras más destacadas que pasaron por el torneo sobresale el puertorriqueño Miguel Cotto, quien participó en varias ediciones cuando aún era un joven prospecto, logrando medallas de oro en la división de los 135 libras.

Tras su paso por la Copa Independencia, Cotto representó a Puerto Rico en importantes eventos internacionales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos, campeonatos mundiales juveniles y los Juegos Olímpicos de Sídney.

Su carrera profesional inició en 2001 y rápidamente se convirtió en una de las más exitosas del boxeo moderno, conquistando títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes y retirándose con un impresionante récord de 41 victorias, 33 de ellas por nocaut.

Otro destacado púgil boricua que dejó su marca en la Copa fue Iván Calderón, quien posteriormente se consagró como campeón mundial en las divisiones paja y minimosca, defendiendo su título en múltiples ocasiones.

Calderón culminó su carrera con tal prestigio que fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota, Nueva York, reconocimiento reservado para las grandes leyendas del deporte.

En el ámbito dominicano, la Copa Independencia también fue escenario del talento criollo, destacándose figuras como Félix Díaz, campeón olímpico en Beijing 2008, uno de los mayores logros del boxeo nacional.

Igualmente brilló Joan Guzmán, campeón panamericano y posteriormente doble campeón mundial en el boxeo profesional, consolidándose como uno de los grandes nombres del país.

A esta lista se suman históricos como Manuel “El Olímpico” Herrera, Pedro Julio Nolasco —primer medallista olímpico dominicano—, Julio César Green, Rafael Torres, Victoriano “Santico” Sosa y Héctor Julio Ávila, entre muchos otros.

Cada uno de estos atletas contribuyó a elevar el nivel competitivo del torneo, transformándolo en una auténtica cantera de campeones y en una vitrina de alto prestigio para el boxeo regional.

Con una nueva edición próxima a inaugurarse y extenderse hasta el 22 de febrero, la Copa Independencia reafirma su rol como cuna de grandes figuras del ring, manteniendo viva una tradición deportiva que ha marcado generaciones.

Así, este histórico certamen no solo celebra el presente del boxeo, sino que honra un legado construido por campeones que comenzaron su camino hacia la gloria sobre los cuadriláteros de Santiago.

Con información de Tuto Tavárez