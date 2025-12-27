Migración reporta intermitencia técnica en plataforma del E-ticket

Bartolo García

Santo Domingo, R.D.– La Dirección General de Migración informó este miércoles que trabaja desde las 5:00 de la mañana en la solución de una falla técnica detectada en los servidores de la institución, la cual ha afectado el acceso a la plataforma digital del E-ticket.

De acuerdo con el comunicado oficial, el inconveniente se manifiesta como una intermitencia en la entrada y salida de la página destinada al llenado del formulario electrónico requerido para pasajeros que ingresan o salen del país.

Técnicos del departamento de tecnología de la institución indicaron que la situación fue identificada oportunamente y que se encuentran laborando de manera activa para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

La Dirección General de Migración explicó que la falla es de carácter técnico y que no responde a cambios en los procedimientos migratorios ni a decisiones administrativas relacionadas con el control de viajeros.

Ante la situación, las autoridades adoptaron medidas transitorias para evitar retrasos y contratiempos en aeropuertos y vuelos comerciales, priorizando la fluidez del tránsito de pasajeros.

Como parte de estas disposiciones, se autorizó de manera temporal a las líneas aéreas a abordar pasajeros de entrada y salida del país sin el llenado previo del E-ticket.

Migración aclaró que esta autorización es excepcional y estará vigente únicamente mientras se completa el proceso de corrección de la falla en la plataforma digital.

La institución exhortó a los viajeros a mantenerse atentos a las informaciones oficiales, ya que una vez restablecido el sistema se retomará el uso regular del formulario electrónico.

Asimismo, reiteró su compromiso con la modernización de los servicios migratorios y con garantizar procesos seguros, eficientes y acordes con las normativas vigentes.

Finalmente, la Dirección General de Migración aseguró que continuará informando oportunamente a los usuarios y a las aerolíneas sobre cualquier actualización relacionada con el restablecimiento total del servicio del E-ticket.