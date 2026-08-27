Migración intensifica operativos en el Este y reporta 1,598 detenidos a nivel nacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM), con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, informó la detención de 1,598 extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos de interdicción realizados este miércoles 26 de agosto en distintas zonas de República Dominicana.

De acuerdo con la institución, 226 de las detenciones se produjeron entre La Altagracia y Santo Domingo, cifra equivalente al 14.14 % del total reportado a nivel nacional. Las autoridades señalaron que mantienen un amplio despliegue de agentes y unidades especializadas para reforzar los controles migratorios.

En la provincia La Altagracia, equipos de inteligencia y reacción rápida realizaron intervenciones en Higüey, Friusa, La Piscina, Verón, Villa Playwood, Pueblo de Bávaro, Cabeza de Toro y Uvero Alto, utilizando también vehículos 4×4 para acceder a determinadas rutas y comunidades de difícil acceso.

La DGM indicó que 54 personas fueron detenidas en La Altagracia, 56 en La Romana, 36 en San Pedro de Macorís, 26 en El Seibo, 16 en Monte Plata y 19 en Hato Mayor. En Santo Domingo fueron reportadas 171 detenciones durante intervenciones en sectores como Manoguayabo, Sabana Perdida, Pantoja, Los Girasoles, Palma Real, Los Paralejos y Altos de Arroyo Hondo.

Los operativos también se extendieron hacia las provincias fronterizas, donde las autoridades reportaron 287 detenidos en Elías Piña, 139 en Dajabón, 89 en Pedernales y 109 en Independencia. Según el informe, los agentes de Migración realizaron directamente 967 detenciones, mientras otras 631 personas fueron entregadas por diferentes organismos de seguridad.

De esas entregas, 410 correspondieron al Ejército de República Dominicana, 118 al Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) y 103 a la Policía Nacional. Además, Migración informó que fueron deportados 1,112 extranjeros a través de los puntos de control de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

La DGM comunicó además que durante la madrugada de este jueves 27 de agosto fueron trasladados 446 ciudadanos haitianos, entre ellos 137 mujeres, desde el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina hasta el puesto de control de Elías Piña, para proceder con su deportación hacia Haití.