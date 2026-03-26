Midas Red lidera el ecosistema de pagos en el Cibao y expande su alcance nacional

Bartolo García

SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– Midas Red se ha consolidado como la red de transacciones de mayor alcance en la región Norte, posicionándose como un actor clave en el desarrollo del sistema de pagos en la República Dominicana.

Originaria del Cibao, la empresa ha logrado expandir su infraestructura a más de 35,000 puntos de venta afiliados a nivel nacional, ofreciendo soluciones que permiten realizar recargas, pagos de servicios, seguros y diversas operaciones financieras.

Este crecimiento ha contribuido significativamente a la inclusión financiera, al facilitar que pequeños comercios y grandes cadenas accedan a herramientas tecnológicas que generan nuevas oportunidades de ingresos.

El respaldo del Grupo Midas Dominicana, su empresa matriz, ha sido fundamental para garantizar la seguridad, eficiencia y agilidad de las transacciones que se procesan diariamente en su red.

Como parte de su estrategia de expansión, Midas Red participó en ProCibao 2026, donde presentó su ecosistema tecnológico y estableció alianzas con actores del sector empresarial de la región Norte y del exterior.

Durante el evento, la empresa mostró cómo sus soluciones impulsan la digitalización del comercio, ofreciendo a los negocios herramientas para optimizar y rentabilizar sus operaciones.

Con esta visión, Midas Red reafirma su compromiso de seguir liderando la transformación digital del comercio y la inclusión financiera, consolidándose como un aliado estratégico para el crecimiento económico del país.