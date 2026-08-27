MICM y CECCOM decomisan mercancías ilícitas por más de RD$22 millones

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), incautó combustibles, equipos y cigarrillos valorados en RD$22.8 millones, durante operativos realizados en las provincias María Trinidad Sánchez y San Cristóbal.

En la provincia María Trinidad Sánchez, las autoridades desmantelaron una estación clandestina de combustibles ubicada en la carretera El Factor–Nagua, donde fueron ocupados 4,500 galones de gasoil, tanques metálicos de gran capacidad y diferentes equipos utilizados para el expendio. Entre los objetos incautados figuran una bomba de succión, un reloj de despacho, un grabador digital DVR y registros de ventas, para un valor estimado de RD$2,299,200.

El allanamiento fue realizado en las instalaciones de Transporte El Líder, SRL., y estuvo encabezado por el magistrado Jhoan Vargas, acompañado de los fiscales Carlos Castillo y Andrés Chalas. Según las autoridades, la estación operaba sin los permisos correspondientes y representaba un riesgo para la seguridad de la comunidad, además de presuntamente infringir distintas disposiciones relacionadas con hidrocarburos, medio ambiente, salud y comercio ilícito.

Cigarrillos incautados en Villa Altagracia

En una segunda intervención, desarrollada en el distrito municipal San José del Puerto y que culminó en Villa Altagracia, el CECCOM incautó 1,870,000 unidades de cigarrillos de la marca Capital, distribuidas en 187 cajas y valoradas en aproximadamente RD$20.5 millones. El cargamento habría sido introducido al territorio dominicano de manera irregular.

Durante este último operativo se produjo una persecución que concluyó con la interceptación de un camión de carga. Las autoridades arrestaron a José Alberto Abreu, señalado como ayudante del vehículo, mientras que el conductor emprendió la huida y es buscado por los organismos de seguridad. Tanto el detenido como el vehículo y la mercancía fueron trasladados bajo custodia militar a la sede central del CECCOM para los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades señalaron que estos decomisos representan un golpe contra las estructuras dedicadas al comercio ilícito, la evasión de impuestos y la comercialización irregular de productos regulados. La intervención contra el tráfico ilegal de cigarrillos fue coordinada en el marco de la Mesa de Ilícitos y ejecutada por la Dirección de Inteligencia y la Dirección Regional Central del CECCOM.

El MICM y el CECCOM informaron que durante los primeros siete meses de 2026 han retenido aproximadamente 213,355 galones de combustibles vinculados a actividades irregulares de trasiego, comercialización o almacenamiento. Ambas instituciones aseguraron que continuarán reforzando las labores de inteligencia, fiscalización y control para proteger la economía formal, garantizar la seguridad ciudadana y combatir el comercio ilícito en el territorio nacional.